رامي أبو النجا: توافر بنية تحتية قوية لنظم الدفع ساعد على سرعة التعامل مع كورونا

فاروق يوسف – أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري المصري، أن الخبرات المتراكمة التي اكتسبها المركزي المصري على مدار السنوات في إدارة الأزمات، ساعدت على سرعة التعامل مع تداعيات جائحة كورونا.

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وقال أبو النجا في كلمته بالجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول المالي الرقمي PAFIX 2020 ، اليوم الإثنين، إن الاقتصاد المصري استمر في نموه في السنة المالية المنتهية في يونيو 2020، بنسبة 3.6%، مدفوعا باستقرار الاقتصاد الكلي، وعجز الموازنة الذي يسير على مسار هبوطي منذ عام 2016، حيث جاء الفائض الأولي عند 1.8 من الناتج المحلي الإجمالي مسجلاً قراءة إيجابية للعام الثالث على التوالي.

وأضاف: كما نجح البنك المركزي المصري المصري في خفض التضخم من أعلى مستوياته التي تجاوزت 30% في 2017 ووصل المعدل السنوي للتضخم 4.5% في أكتوبر الماضي.

وقال أبو النجا: إن بناء الاحتياطيات الدولية بمستويات غير مسبوقة قبل الأزمة والتنفيذ واسع النطاق للإصلاحات الهيكلية، أهل مصر لتكون أكثر استعدادًا لمواجهة الصدمات الخارجية، وهو الأمر الذي انعكس في إقبال المستثمرين على إصدارات مصر من السندات الدولية بقيمة 5 مليار دولار في مايو 2020، والسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار التي تم إصدارها الشهر الماضي.

ولفت أبو النجا، إلى أن توافر البنية التحتية القوية لمصر في نظم وخدمات الدفع، والتي تأتي في إطار رؤية البنك المركزي المصري للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد تحت مظلة قرارات المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية، ساعد أيضا على الاستجابة للأزمة بسرعة وفاعلية.

وأشار إلى أنه تم توفير البيئة التشريعية المناسبة لتفعيل هذه الرؤية، بجانب نشر الوعي والثقافة المالية بين المواطنين، وهو الأمر الذي يتطلب من جميع الجهات المعنية المزيد من الجهد والاهتمام.

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