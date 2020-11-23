العاصمة الإدارية تستقبل وفدا فرنسيا لاستعراض الفرص الاستثمارية بالمشروع

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بكر بهجت _ استقبلت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وفدا فرنسيا يضم ممثلين عن 12 شركة ويترأسه وزير النقل الفرنسي، وسفير فرنسا بالقاهرة، وذلك بغرض التعرف على المشروع وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة به.
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وقال بيان لشركة العاصمة الإدارية، إن الزيارة تضمنت عقد لقاء بين الوفد الفرنسي ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية اللواء أحمد زكى عابدين، تم خلاله توضيح للمشروع والأهداف التي يحققها للدولة وأهم ما تم انجازه حتي الآن.
وزار الوفد منطقة الأعمال المركزية التي تحوي 20 برجا منهم البرج الأعلى في إفريقيا بارتفاع 387 متر، وكذا زيارة البرلمان الجديد ومبني مجلس الوزراء ومباني الحي الحكومي.
وأشاد الوزير الفرنسي بما تم من أعمال في كامل مشاريع العاصمة الإدارية خاصة في تلك المدة القصيرة مع توفر الدقة والتخطيط السليم لهذا المشروع.
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