حسن علام للإنشاءات تفوز بعقد جديد في مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق

فازت شركة حسن علام للإنشاءات التابعة لمجموعة حسن علام القابضة، بعقد جديد في المرحلة الأولى من مشروع الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

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ووفق بيان الشركة تم توقيع العقد بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل ووقع العقد كلا من الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق وحسن علام الرئيس التنفيذي لمجموعة حسن علام القابضة في إطار التحالف الذي ضم كلاً من حسن علام للإنشاءات والمقاولون العرب وبتروجيت و كونكورد.

وتتضمن المرحلة الأولى للمشروع إنشاء 12 محطة مترو، منها 11 محطة تحت الأرض ومحطة واحدة فوق الأرض، باستخدام طريقة البناء من أعلى إلى أسفل، وتمتد المرحلة الأولى للمشروع من منطقة حدائق الأشجار بمدينة السادس من أكتوبر وحتى محطة المساحة بشارع الهرم.

ويبلغ الطول الإجمالي لهذه المرحلة 13.7 كيلومتر، كما تشمل الأعمال الإنشائية بناء نفق خرساني مزدوج بطول 19.6 كم وبقطر داخلي 5.8 متر لكل اتجاه، فضلا عن تولي التحالف جميع الأعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة والعمارة الخاصة بالمشروع.

وقال محمد دهشوري الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام للإنشاءات، إنه من المقرر بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع أن يستوعب الخط الرابع للمترو 258 قطاراً في كل اتجاه، وتزداد إلى 492 قطاراً بحلول عام 2050 عند الانتهاء من المرحلتين.

وأضاف أنه من المتوقع أن يعزز الخط الجديد بشكل كبير شبكة النقل العام في مصر، والذي سيكون له أكبر الأثر على تطوير وتحديث البنية التحتية لشبكة النقل مع توفير وسائل الأمن والسلامة لخدمة المواطنين بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة للدولة لعام 2030.

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