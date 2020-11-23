البورصة تتماسك عند مستوى 10885 نقطة بدعم من مشتريات المصريين والعرب

رنا ممدوح – ختمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين والعرب.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.25%، وأغلق عند مستوى 10885 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي- مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.38% وأغلق عند مستوى 62.1 جنيه

وارتفع كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.96%، و 0.94% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 1.672.388 مليار جنيه على 184 شركة من خلال 49.298 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 93 شركة مقابل تراجع 56 في حين لم تتغير أسعار 35 .

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 39.791 مليون جنيه، منها 21.036 مليون جنيه للمؤسسات، و18.755 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 21.338 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بقيمة 27.746 مليون جنيه، مقابل 6.408 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 61.129 مليون جنيه، منها 58.234 مليون جنيه للمؤسسات، و2.894 مليون جنيه للأفراد.

واستحوذ المصريون على نسبة 79% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على13.48% والعرب على 7.52% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 24.80% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.19%.

وتصدر سهم العربية لمنتجات الألبان – آراب ديري – باندا- قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.91%، تلاه سهم مرسى علم للتنمية السياحية بنسبة 9.43%، ثم سهم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بنسبة 9.18%.

في حين تصدر سهم المجموعة المصرية العقارية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 5.02%، تلاه سهم سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 4.34%، ثم سهم الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بنسبة 4.14%.

وأرجع عيسى فتحي، العضو المنتدب لشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية، انحسار حركة مؤشر البورصة الرئيسي داخل نطاق عرضي ضيق إلى غياب النشاط عن المؤسسات.

وقال فتحي إن من ضمن الأسباب التي أضعفت من أداء مؤشر EGX30 هو تأخر صدور القوائم المالية للبنك التجاري الدولي حتى الآن، واستمرار تراجع السهم إلى مستويات الدعم الرئيسية.

وتوقع أن تنشط أسهم مؤشر EGX70 بموجة صعود جديدة على المدى القصير بناء على ارتفاع حصة الأفراد من التداولات اليومية؛ في حين رجح أن يسيطر الأداء العرضي على مؤشر EGX30.

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