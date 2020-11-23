بنك مصر يبيع أغلب حصته في شركة رواد السياحة ويحتفظ بنسبة 0.03%

رنا ممدوح – أعلنت شركة رواد السياحة، أن بنك مصر باع أغلب حصته في رأسمال الشركة لتتقلص من 9.48% إلى 0.03%.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وأفادت الشركة، في بيان للبورصة اليوم، أن بنك مصر باع عدد 1.635 مليون سهم من أسهم رواد السياحة بقيمة إجمالية 22.724 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر البيع 13.8942 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

الجدير بالذكر، أن شركة مصر لتأمينات الحياة تستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية شركة رواد السياحة بنسبة 20%، تليها سهم مصر القابضة للتأمين بنسبة 17.44%، ثم المساهم على محمود محجوب بنسبة 16.1%.

اضغط لتحميل العدد الثامن والسبعون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج