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رنا ممدوح – أعلنت شركة رواد السياحة، أن بنك مصر باع أغلب حصته في رأسمال الشركة لتتقلص من 9.48% إلى 0.03%.
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وأفادت الشركة، في بيان للبورصة اليوم، أن بنك مصر باع عدد 1.635 مليون سهم من أسهم رواد السياحة بقيمة إجمالية 22.724 مليون جنيه.
وبلغ متوسط سعر البيع 13.8942 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.
الجدير بالذكر، أن شركة مصر لتأمينات الحياة تستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية شركة رواد السياحة بنسبة 20%، تليها سهم مصر القابضة للتأمين بنسبة 17.44%، ثم المساهم على محمود محجوب بنسبة 16.1%.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنك مصر يبيع أغلب حصته في شركة رواد السياحة ويحتفظ بنسبة 0.03% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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