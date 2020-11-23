كايرو آي سي تي.. وزارة العدل تتعاقد مع بنك مصر وإي فاينانس لتحصيل الرسوم القضائية إلكترونيا

دوت الخليج – شهدت فعاليات مؤتمر بافيكس، للمدفوعات الإلكترونية والتكنولوجيا المالية بالتوازي مع الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للتكنولوچيا، Cairo ICT، توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين وزارة العدل وبنك مصر وشركة إي فينانس.

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وقّع البروتوكول المستشار عمر مروان، وزير العدل، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فينانس، وعاكف مغربي، نائب رئيس بنك مصر.

ويهدف بروتوكول التعاون إلى تحصيل الرسوم القضائية على الدعاوى في المحاكم الاقتصادية إلكترونيًا عبر بطاقات الـ ATM ونقاط الدفع الإلكترونية.

حضر الجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر PAFIX، وزراء: البترول والثروة المعدنية، والعدل، والتضامن الاجتماعي، إلى جانب: رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، وعدد من قيادات البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي، والجهات والمؤسسات المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية.

الجدير بالذكر أن الدورة الرابعة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، انطلقت الأحد 22 نوفمبر، بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار The Big Reset، وتقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وتستمر حتى 25 نوفمبر.

ويقام داخل معرض Cairo ICT، مؤتمر ومعرض التكنولوجيا المالية والشمول الرقمي PAFIX، برعاية البنك المركزي المصري المصري وشركة e-finance وعدد من البنوك وشركات الدفع الرقمي، للعام السابع على التوالي، ويختص بمناقشة الموضوعات المتعلقة بالشمول المالي وإتاحة المدفوعات الرقمية وتأمينها، وكذلك تقام الدورة السادسة لمؤتمر ومعرض الأمن والسلامة العامة DSS.

وستقام ساحة الابتكار Innovation Arena للعام الخامس على التوالي لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من رواد الأعمال والمبدعين لعرض مشروعاتهم المبتكرة.

وبالتوازي مع Cairo ICT كايرو آي سي تي، تقام الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي لتكنولوجيا النقل Trans MEA بشراكة مع وزارة النقل، والذي يشهد الكشف عن العديد من المشروعات الاستثمارية الجديدة في مجال النقل والمواصلات اعتمادا على التكنولوجيا.

وفيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية، التي يتم تطبيقها داخل المعرض، فقد تم الاتفاق مع المسؤولين عن قاعة مصر للمعارض الدولية التي تشهد استضافة الحدث، على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، بدءًا من الدخول للقاعات عبر بوابات تعقيم آلي وقياس درجة حرارة الزائرين عند البوابة الخارجية وكاميرات حرارية، وأقنعة وجه ومطهرات، وتسجيل الدخول إلكترونياً لمنع التزاحم عند البوابات والحد من التلامس، مع الالتزام بتعقيم مختلف جنبات المعرض بشكل دوري.

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