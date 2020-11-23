كايرو آي سي تي.. اتصالات مصر تستعرض أبرز حلول التحول الرقمي في الصحة والتعليم

دوت الخليج – تحدث خالد حجازي، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر، عن تأثير جائحة كورونا على جميع القطاعات وبالأخص قطاعي الصحة والتعليم، باعتبارهما من أهم القطاعات الحيوية التي تمس المواطن بشكل مباشر.

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وأشاد حجازي، خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان “البداية الجديدة: المستفيدون من مرحلة ما بعد الوباء” بجانب مجموعة من ممثلي شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمية خلال فعاليات معرض ومؤتمر كايرو آي سي تي، بالجهود والإجراءات التي اتخذتها وزارات: الصحة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي لوضع خطط لإدارة والتصدي للأزمة.

وأوضح أن خطة الدولة ساهمت في إعطاء اتجاهات محددة لشركة اتصالات مصر لتطوير استراتيجيتها خلال الأشهر السابقة والفترة المقبلة، حيث استجابت الشركة بسرعة فائقة للتطورات من خلال تطوير خططها لتتوائم مع الوضع الجديد.

وأرجع حجازي الفضل في ذلك إلى خبرات الشركة السابقة بالأخص في مجال الصحة محليا وخبرات مجموعة اتصالات إقليميا وعالميا.

وقال الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر إنها تعمل بشكل استباقي لتوفير آليات التحول الرقمي بما يضمن استمرارية الخدمات الصحية الرقمية وخدمات التعليم عن بعد، بالتنسيق والربط الإلكتروني مع الجهات المعنية وعقد شراكات استراتيجية مع أفضل المتخصصين في كل مجال مما مكنها من إتاحة الخدمات بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة.

وأضاف حجازي أن أبرز الحلول التي تقدمها اتصالات مصر ترتكز على عدة محاور كان أهمها: تصميم وبناء وربط مراكز البيانات داخل القطاعات الاستراتيجية والحكومية، فضلا عن إتاحة نظم إدارة مشروعات التحول الرقمي، من بينها نظم إدارة التعليم وتوفير المحتوى التعليمي لجميع مراحل التعليم الأساسي والعالي وتوفير المحتوي للتطبيقات الصحية.

وتضمن تلك الحلول أيضا تقديم نظم تشغيل الإدارات والتعليم عن بعد داخل الجهات الحكومية والشركات والمدارس من خلال مجموعة متنوعة من الباقات التي تتناسب مع الاحتياجات المختلفة.

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