السيسي يبحث مع رئيس أورنج العالمية سبل تعزيز التعاون وزيادة استثماراتها في مصر

دوت الخليج – استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، ستيفان ريتشارد، رئيس شركة أورنج العالمية للاتصالات، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكبار مسئولي الشركة في مصر وعلى المستوى الإقليمي.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن اللقاء تناول التعاون المشترك مع شركة “أورنج العالمية” في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في هذا السياق، تطلع مصر للتعاون البناء مع شركة “أورنج” وغيرها من الشركات الفرنسية، وذلك في إطار العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، والخبرات المتميزة للشركات الفرنسية في المجالات كافة، اخذا في الاعتبار عملية التنمية الشاملة الحالية في مصر وما يصاحبها من تكنولوجيا الاتصالات والتحول الرقمي والاتجاه نحو تطبيق النظم التكنولوجية الحديثة خاصة في نظم ادارة المنشآت والمدن الجديدة .

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة “أورنج العالمية” حرص الشركة على التوسع في أنشطتها في مصر، مشيرا إلى الفرص الاستثمارية الضخمة والواعدة التي يوفرها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، فضلاً عما تتمتع به من كوادر شابة وعمالة مؤهلة، وأيضًا المبادرات المتعددة التي أطلقتها مصر بهدف تحقيق نقلة نوعية في المجتمع عبر توطين التكنولوجيا في مختلف المحافظات والنهوض بمجال صناعة وتصميم الإلكترونيات، وكذلك البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر في مجال المدن الجديدة والطرق والمحاور.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تطرق إلى استعراض سبل تعزيز التعاون مع شركة “أورنج” وزيادة استثماراتها في مجالات خدمات الاتصالات، والتطبيقات الداعمة لأنظمة عمل المدن الذكية، وإتاحة الخدمات الذكية بما يساهم في الدفع قدماً بعمليات الشمول المالي، وذلك في إطار حرص الدولة على تطوير قطاع الاتصالات في ظل الدور الذي يقوم به في تحقيق التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي وتوفير المزيد من فرص العمل وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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