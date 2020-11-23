النقل توقع 6 اتفاقيات بمجالات السكة الحديد ومترو الأنفاق والجر الكهربائي

فهد حسين – شهد اليوم الثاني من الدورة الثالثة لمعرض تكنولوجيا النقل (2020Trans Mea) توقيع 6 اتفاقيات في مجال السكة الحديد ومترو الأنفاق والجر الكهربائي بحضور وزراء النقل والبترول والثروة المعدنية والتعاون الدولي.

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وقد شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، توقيع اتفاقيتي تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع القطار الكهربائي “السـلام – العاشــر مـن رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة” مع تحالف شركات أفيك الصينية.

ووقع عقد المرحلة الثانية كل من: عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ويانج جينشان، عن شركة أفيك الصينية، كما وقع عقد المرحلة الثالثة من المشروع من الجانب الصيني: يانج جينشان عن شركة افيك، ولي ويدنج، عن شركة كريك.

وقال وزير النقل إنه يجري حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، والتى تمتد من محطة عدلي منصور حتي محطة العاصمة الإدارية 1 بطول 66.3 كم، وعدد 11 محطة بقيمة 1.65 مليار دولار “ممولة من خلال قرض صيني بقيمة 1.2 مليار دولار والباقي من الخزانة العامة للدولة”.

أما المرحلة الثانية فتمتد من محطة العاصمة الإدارية 1 حتى محطة العاصمة الإدارية 2 بطول 3.9 كم وعدد 1 محطة “العاصمة الإدارية 2” بقيمة تقديرية 130 مليون دولار، ممولة من خلال قرض صينى بقيمة 60 مليون دولار والباقي من الخزانة العامة للدولة.

وأشار الوزير إلى أن نسبة التنفيذ الكلية للأعمال الإنشائية للمرحلتين “مدني – تشطيبات” بلغت 65%، أما بالنسبة للمرحلة الثالثة والتى تمتد من محطة العاصمة الإدارية 2 جنوبا حتى محطة المدينة الرياضية بطول 14.7 كم وشمالاً من محطة العاشر من رمضان 1 حتى محطة العاشر من رمضان 2 بطول 5.3 كم وبقيمة تقديرية 400 مليون دولار، ممولة بالكامل من خلال قرض صيني.

وأفاد الفريق كامل الوزير بأنه يجري حاليا تنفيذ الأعمال التمهيدية وجسات التربة، حيث أنه من المخطط الإنتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل بطول 90 كم وعدد 16 محطة وإفتتاحه في إحتفالات أكتوبر 2021.

وأشار إلى أنه بافتتاح مشروع القطار الكهربائي يكون قد تحقق ربط العاصمة الإدارية الجديدة لتنفيذ أول مدينة عالمية على أرض مصرية والذي تم تخطيطه وتنفيذه ليكون أكبر مركز سياسي واقتصادي رائد بمنطقة الشرق الاوسط وإفريقيا حيث سينقل الخط حوالي 500 ألف راكب يومياً عند بداية تشغيله.

من ناحيتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية مشروع القطاع الكهربائي الممول من البنك الصيني للاستيراد والتصدير بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث يعتبر أحد المشروعات الهامة لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل والربط بين المحافظات في مصر.

وأضافت المشاط أن وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع وزارة النقل عدلت بعض بنود الاتفاقيات الدولية للسماح للقطاع الخاص المصري بالدخول في تنفيذ المشروعات والاستفادة من الخبرات الأجنبية وتبادل المعرفة مع شركاء التنمية.

وأشادت وزيرة التعاون الدولي بالعلاقات المصرية الصينية، حيث تسجل محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الجانب الصيني نحو 1.8 مليار دولار في العديد من القطاعات الحيوية من بينها النقل والبحث العلمي وعلوم الفضاء.

وأشارت إلى انضمام مصر لمبادرة الحزام والطريق من إطلاقها عام 2017 والتي تتضمن مشروعات عديدة للربط البحري والبري على حد سواء .

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وأوضحت أن الوزارة اتفقت على تمويلات تنموية بقيمة 7.3 مليار دولار في العديد من القطاعات الحيوية منذ يناير 2020، من بينها 1.3 مليار دولار لقطاع النقل والمواصلات، من العديد من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، هم الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية .

توقيع عقد تنفيذ الأعمال المدنية للجزء الغربي من المرحلة الأولى من الخط الرابع

وشهد كل من وزراء النقل والتعاون الدولي والبترول والثروة المعدنية والسفير اليابان بالقاهرة توقيع عقد تنفيذ الأعمال المدنية للجزء الغربي من المرحلة الأولى من الخط الرابع (حدائق الأشجار – عمرو بن العاص) في المسافة من محطة المساحة حتى محطة حدائق الاشجار بطول 13.7 كم مع تحالف شركات مصرية بقيادة شركة المقاولين العرب ويضم شركات “كونكورد – بتروجيت – أبناء حسن علام” (المجموعة التخصصية CP401).

كما شهد الوزراء أيضا توقيع عقد تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية والسكة والورش؛ حيث وقع الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، والمهندس سيد فاروق، رئيس شركة المقاولين العرب، والمهندس وليد لطفي، رئيس شركة بتروجيت، والمهندس حسن علام، الرئيس التنفيذي لمجموعة حسن علام القابضة، والمهندس أحمد العبد رئيس شركة كونكورد.

ووقع اتفاقية المجموعة التخصصية CP411 للمرحلة بالكامل مع تحالف شركات (ميتسوبيشي/ أوراسكوم) المصرية اليابانية، رئيس الهيئة القومية للانفاق وجوشي هاتاجاوا (ميتسوبيشي) والمهندس أسامة بشاي الرئيس التنفيذي لأوراسكوم للإنشاءات.

وأكد وزير النقل أن هذا التوقيع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية باستكمال تنفيذ خطوط شبكة مترو الانفاق وفقا لأحدث نظم التكنولوجيا بما يساهم في تعظيم منظومة النقل الجماعي في مصر.

وأشار الوزير إلى الأهمية الكبيرة لتنفيذ الخط الرابع الذي يمتد بطول 42 كم ويشتمل على عدد 38 محطة والذي سيتم تنفيذه على مرحلتين الأولى تمتد من (محطة حدائق الأشجار – محطة عمرو بن العاص ) بطول 19 كم وتشتمل على عدد 17 محطة والثانية تمتد من (محطة عمرو بن العاص – محطة القاهرة الجديدة) بطول 23 كم وتشتمل على 21 محطة.

وأضاف أن إجمالي قيمة العقد الموقع لتنفيذ الأعمال المدنية للجزء الغربي من المرحلة الأولى من الخط الرابع المجموعة التخصصية CP401 ما يعادل حوالي 26 مليار جنيه مصري (يتم تمويل الشق الأجنبي منها من قرض ياباني والشق المصري من الخزانة العامة للدولة).

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن قيمة العقد الموقع لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية وأعمال السكة والورشة المجموعة التخصصية CP411 للمرحلة بالكامل تبلغ نحو 15.3 مليار جنيه مصري (يتم تمويل الشق الأجنبي منها من قرض ياباني والشق المصري من الخزانة العامة للدولة).

ولفت إلي أنه يجري حاليا التفاوض مع الشركات المصرية لتنفيذ الأعمال المدنية للجزء الشرقي من المرحلة المجموعة التخصصية CP402 والذي يمتد في المسافة من محطة المساحة حتى محطة عمرو بن العاص بطول 5.1 كم.

كما تجري حاليا أعمال دراسة العرض الفني المقدم من شركة ميتسوبيشي اليابانية لتنفيذ أعمال تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة المجموعة التخصصية CP412 للمرحلة الأولى بالكامل، بحسب الوزير.

الجدير بالذكر أنه يجري حالياً الإنتهاء من تنفيذ أعمال تحويلات المرافق المتعارضة مع مسار المرحلة الأولى من الخط الرابع والتى تمتد من غرب الطريق الدائري علي حدود مدينة 6 أكتوبر مرورا بمحطة المتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم ليتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ثم يمتد بعد ذلك إلي محطة الملك الصالح ليتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول للمترو ثم يمتد حتى محطة عمرو بن العاص بالفسطاط.

وبذلك يكون قد تحقق الربط بين محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر، وتبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها حوالي 70 مليار جنيه يتم تمويل جزء من الشق الأجنبى بقيمة 1.2 مليار دولار قرض من الحكومة اليابانية وقد أبدت الجايكا إستعدادها لتمويل باقى قيمة الشق الأجنبى وسيتم تمويل 50.8 مليار جنيه من الخزانة العامة الدولة، بحسب الوزير.

ويعتبر الخط الرابع هو أساس ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو أنفاق كما أنه يقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الازهر والقاهرة الجديدة ومن المتوقع أن ينقل الخط حوالي 2 مليون راكب يوميا كما سيتكامل خدمة النقل مع مونوريل السادس من أكتوبر.

من ناحيتها، قالت وزيرة التعاون الدولي، إن الجانب الياباني يوفر الشريحة الاولي من التمويل التنموي بقيمة 400 مليون دولار لمشروع الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة (المرحلة الأولى) من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بما يدعم الجهود الوطنية للتنمية المستدامة، من خلال تطوير البنية التحتية لقطاع النقل.

وأشادت وزيرة التعاون الدولي، ببرامج التعاون الإنمائي مع الجانب الياباني حيث تصل المحفظة الجارية للتعاون نحو 2.5 مليار دولار في مجالات حيوية من بينها النقل والتعليم والآثار.

وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع وزارة النقل عدلت الاتفاقيات الدولية بما يسمح للقطاع الخاص المصري بالدخول في تنفيذ المشروعات والاستفادة من الخبرات الأجنبية وتبادل المعرفة مع شركاء التنمية.

مذكرة تفاهم لإعداد دراسات جدوى إنشاء مشروع القطار الكهربائي لربط ميناء غرب بورسعيد بميناء أبو قير بالإسكندرية

ثم شهد وزير النقل توقيع مذكرة التفاهم الثلاثية لإعداد دراسات الجدوى لإنشاء مشروع القطار الكهربائي لنقل البضائع والركاب لربط ميناء غرب بورسعيد بميناء أبو قير بالإسكندرية بين الهيئة القومية للأنفاق والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وتحالف شركات (الديدى جروب –جاما للإنشاءات).

ووقع العقد من جانب رئيس الهيئة القومية للأنفاق وعمرو اسماعيل رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وعبد الفتاح الديدي ممثل تحالف شركات الديدي جروب – جاما للإنشاءات).

وقال وزير النقل أن المشروع سيساهم في تسهيل حركة نقل الركاب والبضائع بالطريق الساحلي الدولي مما سيكون له مردوداً إيجابياً على النشاط الإقتصادي والتجاري بالمدن والمناطق الصناعية والموانئ التى يربط بينها إذ يساعد في حركة الصادرات والواردات وكذلك في طرح المنتجات بالسوق المحلية.

وأضاف الوزير أن المشروع سيساهم أيضا في زيادة النشاط الإقتصادي والتجاري وزيادة حركة التداول لنقل حاويات البضائع بهذه الموانئ ، وكذلك الموانئ الأخرى من خلال ربط الخط بشبكة السكك الحديدية الحالية.

وأكد الوزير إن مسار القطار الكهربائي يمتد ليربط ميناء غرب بورسعيد بميناء أبو قير بالإسكندرية بطول حوالى 250 كم ماراً بمدن بورسعيد ودمياط ودمياط الجديدة وجمصة والمنصورة الجديدة وبلطيم وإدكو وأبو قير وماراً بالموانئ المطلة على الساحل (ميناء غرب بورسعيد – ميناء دمياط البحري – ميناء أبو قير) وربطه بالميناء الجاف المقرر إنشاؤه بمدينة دمياط ، وربطه مع شبكة السكك الحديدية القائمة .

وأضاف أنه سيتم تنفيذ المشروع على مراحل على أن يبدأ التنفيذ للربط بين مدينة دمياط ومدينة المنصورة الجديدة كما سيتم تنفيذ ممرات للربط بين المحطات والموانئ الموجودة على مسار المشروع لتسهيل نقل البضائع من وإلى الموانئ.

ونوه إلى أنه سيتم تنفيذ كباري سيارات عند تقاطع مسار القطار الكهربائي مع مداخل المدن لتسهيل حركة المرور من وإلى المدن ومن المخطط أن يصل عدد الركاب المنقول إلى 50000 راكب/ساعة/إتجاه حيث سيساهم في زيادة حركة التداول لنقل حاويات البضائع بالموانئ التى يربط بينها ، كما أنه من المتوقع أن تصل السرعة القصوى للقطار إلى 120 كم /ساعة وزمن التقاطر يصل إلى 15 دقيقة في أوقات الذروة.

اتفاقية إنشاء مركز تدريب مهني مصري صيني مشترك لتكنولوجيا السكك الحديدية

كما شهد وزير النقل توقيع “اتفاقية إطار عمل لإنشاء مركز تدريب مهني مصري صيني مشترك لتكنولوجيا السكك الحديدية ” بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ( المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية) ومعهد ناجينغ لتكنولوجيا السكك الحديدية ( NIRT) وشركة افيك الصينية في مجال التدريب ونقل المعرفة وتبادل الخبرات في مجال السكك الحديدية.

ووقع العقد من الجانب المصري أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومن الجانب الصيني يانج جينشان ممثل شركة أفيك.

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