كايرو آي سي تي.. طارق الخولي: بنك saib يستهدف طرح 5 منتجات رقمية جديدة خلال عامين

فاروق يوسف – قال طارق الخولي رئيس مجلس إدارة بنك saib، إن مصرفه يتبنى استراتيجية طموحة لمدة تتراوح بين عامين إلى ثلاث أعوام، تتضمن طرح 5 منتجات إلكترونية جديدة على رأسها منتج “saib كيوب”.

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وأضاف خلال الجلسة الثانية من مؤتمر “بافكس” والذي يأتي ضمن فعاليات معرض “كايرو أي سي تي”، أن مصرفه حصل على موافقة البنك المركزي المصري المصري لطرح saib كيوب، كما يعمل البنك أيضًا على تعزيز فتح حسابات جديدة للعملاء عن طريق الإنترنت.

وشدد الخولي على ضرورة وجود بنية تحتية وأمن معلوماتي قوي لجميع البنوك للحفاظ على سرية حسابات العملاء وسهولة فتحها واستخدامها.

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