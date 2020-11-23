كايرو آي سي تي.. عاكف المغربي: بنك مصر ضخ مليار جنيه خلال 5 أيام عبر القرض الرقمي

فاروق يوسف – قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن بنكه ضخ تمويلات بقيمة وصلت إلى مليار جنيه، في غضون 5 أيام فقط، عبر منتج القرض الرقمي لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة دون الحاجة للذهاب إلى الفروع.

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وأضاف المغربي، خلال مناقشات الجلسة الثانية من مؤتمر “بافكس” الذي يأتي ضمن فعاليات معرض “كايرو آي سي تي”، على وجود تيسيرات ومحفزات عديدة للانتقال نحو التحول الرقمي سواء للأفراد أو الشركات، الأمر الذي ساهم في تحقيق نموا كبيرا في كافة الخدمات الإلكترونية المقدمة، وزيادة عدد المشتركين في المحافظ الذكية.

وقال المغربي إن البنوك بدأت تركز على استقطاب الشركات العاملة بمجال تكنولوجيا المعلومات وكوادرها الشابة، لبحث أوجه الاستفادة من عمليات الرقمنة، متوقعا زيادة مطردة في خدمات التكنولوجيا المالية خلال الفترة المقبلة.

وأشار المغربي إلى أن بنك مصر حرص على تقديم أفضل وأحدث الخدمات إلى عملائه، حيث قام بإطلاق عدد واسع من الخدمات منها “شات بوت” المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والرد على استفسارات العملاء والمحادثة عبر تطبيق “واتساب” وكذلك السعي لتدشين البنك الرقمي.

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