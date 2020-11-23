كايرو آي سي تي.. كريم سوس: البنك الأهلي فتح 500 ألف محفظة إلكترونية جديدة خلال أزمة كورونا

فاروق يوسف – قال كريم سوس، الرئيس التنفيذي لمجموعة التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري، إن مصرفه أطلق أول محفظة إلكترونية بالسوق المصرفية المحلية عام 2013، وكانت بداية الانطلاق نحو تحقيق الشمول المالي.

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وكشف سوس عن ارتفاع عدد المحافظ الإلكترونية لدى البنك الأهلي بنحو 500 ألف محفظة خلال فترة أزمة كورونا، لتصل إلى 1.7 مليون محفظة.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة التجزئة المصرفية أن عدد عملاء الأهلي نت زاد الضعف تقريبًا ووصل إلى 4.8 مليون عميل، بزيادة 2.6 مليون عميل خلال فترة كورونا.

ولفت سوس، خلال مناقشات الجلسة الثانية من مؤتمر التكنولوجيا المالية – بافكس الذي يأتي ضمن فعاليات معرض كايرو أي سي تي، إلى أن مصرفه يفتح يوميا نحو 5 آلاف حساب بنكي جديد، وهو ما يتطلب حضور العميل لزيارة الفرع، ومن ثم يجب التوسع في تقديم مزيد من الخدمات إلكترونيًا، بما يسهم في التيسير على العملاء وتقليص الحاجة للذهاب إلى صالات الفروع.

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