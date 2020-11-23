مال وأعمال

متوسط الدولار يرتفع قرشا واحدا وسعر البيع يسجل 15.69 جنيه في تعاملات اليوم

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شاهندة إبراهيم – سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الإثنين ارتفاعًا بمقدار 1.03 قرش، ليبلغ نحو 15.5903 جنيه للشراء و15.6903 جنيه للبيع، في مقابل 15.5800 جنيه للشراء و15.6800 جنيه للبيع أمس الأحد، بحسب البيانات المتوافرة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

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وعلى صعيد أسعار الصرف بالبنوك، حافظ الدولار على استقراره في بنكي الأهلي المصري ومصر، عند مستوى 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.

كما ثبت في بنكي العربي الإفريقي الدولي وبلوم عند مستوى 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.

فيما رفع البنك التجاري الدولي سعر صرف الدولار قرشا واحدا، ليصل إلى 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع، في مقابل 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.

وزاد الدولار قرشًا في بنك إتش إس بي سي خلال تعاملات اليوم، ليبلغ نحو 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع، في مقابل 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع بالأمس.

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وأيضًا رفع بنك الإسكندرية الدولار بواقع قرشين على دفعتين خلال تعاملات اليوم، ليسجل 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع، بدلًا من 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع بختام الأحد.

كما زاد الدولار قرشا واحدا في بنكي الأهلي الكويتي والتعمير والإسكان، ليرتفع إلى مستوى 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع، بدلًا من 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.

وارتفع الدولار الأمريكي قرشًا أيضًا في بنك عوده، ليبلغ 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع بإغلاق الأمس.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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