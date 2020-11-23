متوسط الدولار يرتفع قرشا واحدا وسعر البيع يسجل 15.69 جنيه في تعاملات اليوم

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شاهندة إبراهيم – سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الإثنين ارتفاعًا بمقدار 1.03 قرش، ليبلغ نحو 15.5903 جنيه للشراء و15.6903 جنيه للبيع، في مقابل 15.5800 جنيه للشراء و15.6800 جنيه للبيع أمس الأحد، بحسب البيانات المتوافرة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
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وعلى صعيد أسعار الصرف بالبنوك، حافظ الدولار على استقراره في بنكي الأهلي المصري ومصر، عند مستوى 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.
كما ثبت في بنكي العربي الإفريقي الدولي وبلوم عند مستوى 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.
فيما رفع البنك التجاري الدولي سعر صرف الدولار قرشا واحدا، ليصل إلى 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع، في مقابل 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.
وزاد الدولار قرشًا في بنك إتش إس بي سي خلال تعاملات اليوم، ليبلغ نحو 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع، في مقابل 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع بالأمس.
وأيضًا رفع بنك الإسكندرية الدولار بواقع قرشين على دفعتين خلال تعاملات اليوم، ليسجل 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع، بدلًا من 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع بختام الأحد.
كما زاد الدولار قرشا واحدا في بنكي الأهلي الكويتي والتعمير والإسكان، ليرتفع إلى مستوى 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع، بدلًا من 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.
وارتفع الدولار الأمريكي قرشًا أيضًا في بنك عوده، ليبلغ 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع بإغلاق الأمس.
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