كايرو آي سي تي.. حازم حجازي: ارتفاع أعداد مشتركي المحفظة الإلكترونية لبنك القاهرة إلى 500 ألف

فاروق يوسف – قال حازم حجازي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن بنكه استطاع اجتذاب 60 ألف عميل لخدمة الإنترنت البنكي خلال عام ونصف، وهو ما يعني أن هناك زيادة كبيرة في أعداد المواطنين الذين باتت لديها القدرة على التعامل مع الإنترنت، الأمر الذي ساهم في زيادة الخدمات الإلكترونية.

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وأضاف نائب رئيس بنك القاهرة، أن مصرفه أطلق الأسبوع الماضي، أول فرع رقمي له يتيح للعملاء إجراء العديد من المعاملات البنكية بسهولة.

وتابع حجازي، خلال مناقشات الجلسة الثانية من مؤتمر التكنولوجيا المالية – بافكس، الذي يأتي ضمن فعاليات معرض كايرو أي سي تي، أن البنوك نشيطة في مجال طرح الخدمات المالية المتنوعة، وأن البنك المركزي المصري يشجع تعزيز الخدمات الإلكترونية وتحقيق الشمول المالي.

وأشار إلى أن المحفظة الإلكترونية ببنك القاهرة كانت تضم نحو 1500 عميل عند تأسيسها، ولكنها وصلت إلى 500 ألف عميل، خلال العاميين الماضيين، مؤكدًا أن بنك القاهرة يسعى نحو تقديم أفضل الخدمات والمنتجات الرقمية إلى عملائه.

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