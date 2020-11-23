أسعار الذهب تسجل أدنى مستوى لها في 4 أشهر

سكاي نيوز عربية – تراجعت أسعار الذهب 2%، إلى أدنى مستوى لها في 4 أشهر، أثناء تعاملات الاثنين، بعد بيانات أفضل من المتوقع لنشاط الشركات بالولايات المتحدة وتفاؤل بتقدم في لقاحات للوقاية من مرض كوفيد-19، وهو ما عزز الآمال في تعاف اقتصادي أسرع ودفع المستثمرين للتوجه نحو الأصول العالية المخاطر.

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وهبط الذهب في المعاملات الفورية إلى 1834.95 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوى له منذ الحادي والعشرين من يوليو، قبل أن يقلص خسائره إلى 1.8% عند 1836.71 دولار عند الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش.

ووفقا لرويترز، فقد هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.1% إلى 1833.30دولار للأوقية.

وأيضا، ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام عدة عملات بنسبة 0.14%، وسجل نحو 92.52 نقطة.

ويتأثر الذهب بقوة أو ضعف الدولار بسبب العلاقة العكسية بين الطرفين، فارتفاع الدولار يدفع الذهب للانخفاض، والعكس صحيح.

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