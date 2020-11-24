اعتداء إرهابي يستهدف محطة منتجات بترولية في جدة

سكاي نيوز عربية – قال مصدر في وزارة الطاقة السعودية، إن انفجارا وقع صباح الاثنين، أدى إلى نشوب حريق في خزان للوقود، داخل محطة توزيع المنتجات البترولية، شمالي جدة، نتيجة اعتداء إرهابي بمقذوف.

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وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، فإن الاعتداء وقع عند الساعة الثالثة والخمسين دقيقة من صباح الاثنين.

وأورد المصدر أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق، وأنه لم تحدث، جراء ھذا الاعتداء، إصابات أو خسائر في الأرواح، كما أن امدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر.

وأكد المصدر أن المملكة تُدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن ھذه الأعمال الإرھابية والتخريبية، التي تُرتكب ضد منشآت حيوية، ومنھا ما حدث مؤخراً في جازان بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية.

وأشار المصدر إلى اعتداء إرھابي سابق على المنشآت النفطية في بقيق وخريص، قائلا إنها تستھدف أمن واستقرار امدادات الطاقة للعالم، وكذلك الاقتصاد العالمي.

وكرر المصدر تأكيد المملكة أھمية التصدي لمثل ھذه الأعمال التخريبية والإرھابية والجھات التي تقف خلفها.

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