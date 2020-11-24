مال وأعمال

بوتين يوقع قانون الضريبة على الدخول المرتفعة

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وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاثنين، قانونا بشأن زيادة الضريبة على الدخول المرتفعة، في خطوة تشكل تراجعا عن معدل الضريبة الثابت الذي عرفت به البلاد.

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واعتبارًا من عام 2021، سيرتفع معدل الضريبة من 13 إلى 15%، على الدخل الذي يزيد على خمسة ملايين روبل سنويًا، أي ما يتجاوز 55 ألف يورو، وفق معدل الصرف الحالي.

وجرى الإعلان عن هذا الإجراء، من قبل بوتين، هذا الصيف، فيما اتُخذت تدابير لدعم الاقتصاد المتضرر من وباء “كوفيد-19”.

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وقال بوتين إن تعديل ضريبة الدخل، أحد المصادر الرئيسية لتمويل الميزانية الروسية، يجب أن يجلب للدولة حوالى 60 مليار روبل إضافية، وأضاف “أن هذا المبلغ سيستخدم لعلاج الأطفال المصابين بأمراض نادرة”.

وكانت ضريبة الدخل الثابتة التي اعتمدت عام 2001 من بين الإصلاحات الرئيسية في ولاية فلاديمير بوتين الأولى، وقد نوقش تعديلها منذ سنوات بهدف إلغائها، أو خفضها لذوي الدخل المنخفض.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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