الحصص الكاملة لقرض أوراسكوم للتنمية مصر

تولت المجموعة المالية هيرميس ترتيبه بقيمة 265 مليون دولار وبأجل 9 أعوام ونصف

القرض موزع على 3 شرائح بالجنيه واليورو والدولار.. والشركة تستهدف تمويل مديونيات قائمة لنحو 11 بنكا

العائد على التمويل يدور حول 4% فوق سعر الليبور

أمنية إبراهيم _ شاركت 4 بنوك محلية في تغطية قرض متوسط الأجل بقيمة إجمالية 265 مليون دولار، لصالح شركة أوراسكوم للتنمية مصر، وتولت إدارته وترتيبه المجموعة المالية هيرميس.

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كشفت مصادر مطلعة لنشرة دوت الخليج عن تفاصيل توزيع حصص التمويل بين البنوك الأربعة المشاركة، لافتة إلى استحواذ البنك التجاري الدولي على الحصة الأكبر من القرض بقيمة 82.5 مليون دولار تمثل نسبة 31.1% من إجمالي قيمة القرض.

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وقالت المصادر، إن بنك مصر شارك بحصة تمويلية بقيمة 78 مليون دولار بنسبة 29.45% من إجمالي قيمة التمويل، فيما بلغت حصة بنك القاهرة 70 مليون دولار بنسبة 26.45%، وبنك إتش إس بي سي 34.5 مليون دولار بنسبة 13%.

كما كشفت المصادر، عن أن تسعير العائد على التمويل متوسط الأجل الذي حصلت عليه أوراسكوم للتنمية يدور حول 4% فوق سعر الليبور (متوسط العائد على الدولار في سوق لندن).

وأوضحت المصادر، أن القرض البالغ قيمته الإجمالية 265 مليون دولار، موزع على 3 شرائح الأولى بالجنيه المصري، والثانية باليورو، والثالثة بالدولار الأمريكي، إلا أنها لم تفصح عن قيمة كل شريحة منها.

وتابعت المصادر، أن شركة أوراسكوم للتنمية مصر تستهدف استخدام أكثر من 80% من حصيلة القرض لإعادة تمويل المديونيات القائمة لنحو 11 بنكًا.

وأعلنت المجموعة المالية هيرميس، أمس الإثنين، إتمام ترتيب قرض متوسط الأجل لصالح شركة «أوراسكوم للتنمية مصر» بإجمالي مبلغ 265 مليون دولار بفترة سداد 7 سنوات.

وقالت هيرميس في بيان، إن الشركة ستقوم باستخدام الحصيلة على النحو التالي: ما يعادل 215 مليون دولار لإعادة تمويل القروض القائمة، إلى جانب إلى شريحة إضافية تصل إلى 50 مليون دولار متاحة للسحب على مدى عامين لتمويل الخطط التوسعية المستقبلية وفقًا لرؤية الشركة.

وأوضحت أن فترة سداد القرض تمتد إلى 7 سنوات مع فترة سماح سنتين ونصف بما يتماشى مع رؤية إدارة الشركة ويتيح الفرصة بتوجيه النفقات الرأسمالية بالشكل الأنسب مع استقرار الأوضاع وكذلك مراعاة لظروف تأثير انتشار وباء كورونا المستجد.

وتولت المجموعة المالية هيرميس دور المستشار المالي الحصري والمدير الأوحد والمروج الأوحد ومرتب الصفقة (bookrunner).

وقال ماجد العيوطي، العضو المنتدب بقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس، إن صفقة تمويل أوراسكوم للتنمية تم استقبالها بشكل جيد من قبل السوق كما هو مبين في إقبال المقرضين على المشاركة فيها، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة بمكانة وقوة نموذج العمل والملاءة الائتمانية التي تتمتع بها شركة «أوراسكوم للتنمية مصر».

وأيضًا أفصحت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، في بيان للبورصة أمس، عن توقيع اتفاقية مع 4 بنوك للحصول على قرض مشترك بقيمة 265 مليون دولار، وتولت بنوك التجاري الدولي ومصر والقاهرة و«HSBC» دور المرتبين الرئيسين، فيما تولى التجاري الدولي دور وكيل التسهيل.

وقام مكتب «MHR & Partners» بدور المستشار القانوني لشركة «أوراسكوم للتنمية مصر» بينما قام مكتب «حلمي وحمزة وشركاه» بدور المستشار القانوني للبنوك المقرضة.

وقال عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية مصر، إن ثقة ودعم البنوك المشاركة في اتفاق التمويل وتوقيع العقود من شأنه تحسين شروط التسهيل لتتوافق مع المركز المالي والتشغيلي للشركة.

ولفت الحمامصي، إلى أنه تم مراعاة تأثير جائحة كورونا على الوضع الحالي عند توفير القرض لمدة 7 سنوات كفترة سداد وسنتين ونصف سماح، مؤكدًا أن تمديد فترة استحقاق يلائم ملف الشركة المالي وخطة توسعاتها مما يمكنها من النمو.

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