كايرو أي سي تي.. أوديو تكشف النقاب عن حلول تكنولوجية متكاملة للأعمال والتعليم

كشفت شركة أوديو للتكنولوجيا أحد أكبر الشركات المصرية المتخصصة في الصوتيات والمرئيات والأنظمة الأمنية، عن طرحها مجموعات متكاملة من الأنظمة الحديثة من إنتاج أكبر الشركات العالمية المتخصصة، بمناسبة مشاركتها في فعاليات معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2020 خلال دورته المنعقدة حاليًا بمركز مصر للمعارض الدولية.

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ومن ضمن تلك التكنولوجيات المتطورة أنظمة (SHURE ECOSystem) لغرف الاجتماعات والتي تتضمن مجموعة منتجات مكونة من سلسلة الإشارات الصوتية الكاملة المكونة من: ميكروفونات الحائط أو السقف، وسماعات السقف دانيت (DANTE)، والأنظمة الصوتية (DSP).

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وتوفر شركة SURE العالمية حلولًا صوتية متصلة بالشبكات بمختلف أنواعها، والتي تتناسب مع غرف الاجتماعات بجميع مساحتها بداية من غرف الاجتماعات الصغيرة وحتى قاعات المؤتمرات الكبيرة، وهي الأنظمة التي توفر سهولة غير مسبوقة في التركيبات، وتسمح بإدارتها عن بعد.

وتوفر أيضا حلول أخرى تتناسب مع غرف الاجتماعات أيضًا أو مراكز القيادة وهي تلك الحلول التي يتم فيها دمج كل من الأنظمة المرئية (CCTV)، والأنظمة الصوتية (Audio Visual) في بيئة واحدة لملائمة الطلب المرتفع على مراكز القيادة والتحكم، باستخدام شاشة (Arthur Holm) القابلة للسحب مقاس 17 بوصة عالية الجودة، ونظام المناقشة (SHURE MXC)، وحلول تحكم وتحويل فيديو متكامل بالكامل من (CRESTRON).

وهناك كذلك مجموعة حلول (PHILIPS) التكنولوجية للأعمال أو للتعليم، والتي تتكون من شاشات فيلبس التفاعلية الجديدة والمتطورة كليًا من أنواع (Q-Line, D-Line, P-Line, T-Line, C-Line, H-Line, and X-Line)، والتي يمكن دمجها بسلاسة في أنظمة الشركات للتحكم الفعال، وتوفر طرقًا أكثر ذكاءً للاتصال لاسلكيًا ومباشرة لعقد اجتماعات أكثر سلاسة.

ويضم جناح الشركة بالمعرض نماذج للتدريب العملي من الشاشات التفاعلية باللمس مقاسات 65 بوصة، وإصدارات صغيرة مقاس 24 بوصة، و10 بوصة، والتي يمكن لكل منها العمل بشكل مستقل باستخدام المشغل المدمج القوي، أو من خلال التكامل مع النظام السمعي البصري.

وقد أعرب المهندس عماد عدلي رئيس مجلس إدارة شركة أوديو للتكنولوجيا عن سعادته بالمشاركة في المعرض السنوي الأكبر والأهم في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وقال “سعداء بمشاركتنا القوية في معرض هذا العام خاصة بعد ما حققناه خلال الفترة الماضية من نجاحات كبيرة في المشاركة في العديد من المشروعات القومية الكبرى، كواحدة من الشركات الوطنية المتخصصة في مجال الصوتيات والمرئيات والأنظمة الامنية، والتي تستخدم أحدث التقنيات العالمية ومن إنتاج أكبر الشركات المتخصصة، والتي يحترف مهندسينا تطويعها لتنفيذ أعمال تبهر حتى صانعيها.”

واستطرد “ايمانا منا بخطه التطوير الشاملة التي يقودها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خصوصا فيما يخص القطاع الأمني ومنظومه المرور الذكي ولمواكبه الطفرة التكنولوجية العالمية في انظمه الرادارات واشارات المرور الذكية فقد قامت شركتنا بتسخير كافة جهودها والكفاءات الهندسية لتوفير كل انظمه المرور الذكية وكذلك انظمه المراقبة رغبه منا في المشاركة في دفع عجله التغيير الي الامام.”

وأضاف عدلي “شاركنا ونشارك حاليًا في تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى من بينها المتحف المصري الكبير، الجامعة اليابانية، جامعه العالمين، استاد الصالة المغطاة بـ 6 أكتوبر، استاد القاهرة الصالات المغطاة، جميع محطات الكهرباء، بانوراما 5 أكتوبر، مباني وزارات العاصمة الإدارية، كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة.”

ومن جانب آخر ضم الجناح الخاص بشركة أوديو للتكنولوجيا بالمعرض أيضًا أجهزة العرض الضوئي (OPTOMA) والتي يمكن استخدامها في عرض ابتكارات فنية، حيث يضم الجناح مجموعة فريدة من أجهزة العرض الضوئي والتي تتنوع بين جهاز عرض تفاعلي قصير للغاية لأغراض التعليم والأعمال، وجهاز عرض ليزر Native بدقة 4K الجديد كليًا في ميزاته التنافسية، وكذلك أجهزة عرض الألعاب والاستخدام المنزلي مع أحدث التقنيات في العرض بدقة 4K مع محتوى مطور ومحدث وقدرات مميزة للتحكم، وهناك كذلك العديد من الأنظمة الأمنية فائقة الجودة والتي تضم كاميرات مميزة وغير مسبوقة بوضوح 4k ووحدات تحكم وتحليل الصورة وحساسات الليزر.

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