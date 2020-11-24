المعهد المصرفي يطلق برنامج التدريب من أجل التنمية بالتعاون مع بنك HSBC مصر

بدأ المعهد المصرفي المصري EBI، الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري في تنفيذ برنامج التدريب من أجل التنمية بالتعاون مع بنك إتش إس بي سي HSBC مصر.

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ويستهدف برنامج “التدريب من أجل التنمية”، والذي يٌعد الأول من نوعه في القطاع المصرفي، تدريب وتطوير طلاب الجامعات من ذوي القدرات الخاصة على مدار سنواتهم الدراسية بداية من السنة الأولى حتى السنة الثالثة، وذلك من أجل تشجيعهم على التعامل مع القطاع المصرفي، كما يهدف البرنامج إلى إتاحة المزيد من الفرص لهم باعتبارهم جزءاً أساسياً من النسيج المجتمعي.

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وقال عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري EBI في بيان اليوم، إن برنامج التدريب من أجل التنمية، تقوم بتنفيذه إدارة تطوير الأداء والمهارات الإدارية بالمعهد.

وأضاف نصير: “يقوم المعهد بدوره في تدريب الطلبة المشاركين في البرنامج من خلال برامج المعهد المتخصصة في مبادئ المعرفة الفنية (Technical Knowledge)، وأسس تطوير المهارات الشخصية (Business Skills)، وأسس تكنولوجيا المعلومات (IT)”.

ومن جانبها، قالت لمياء نصر، مدير إدارة التنمية والتدريب ببنك HSBC مصر، إن برنامج التدريب من أجل التنمية يعد فرصة لمصرفها لمساعدة مجموعة من الطلاب الموهوبين ليس فقط على الاستعداد للمستقبل في القطاع المصرفي، ولكن أيضًا ليكونوا أكثر ثقة ليتمكنوا من تحقيق كل قدراتهم الكامنة والتطور والنجاح في مستقبلهم.

وتم تصميم البرنامج ليكون متوفرا للمتدربين عن بعد عبر تطبيق زووم، حيث يستمر لمدة 100 ساعة تدريبية منها 88 ساعة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تدريب الطلبة تدريبا عمليا داخل البنك على المهام الوظيفية المختلفة، كما سيتم توفير برامج لتطوير اللغة الإنجليزية.

وبحسب ما أورده البيان، تم عمل مقابلات لمئات الطلبة من ذوي القدرات الخاصة، وتم اختيار 50 متدربا من بينهم للمشاركة بالبرنامج.

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