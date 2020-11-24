كايرو أي سي تي.. سيليكون 21 تطلق منتجها الجديد Promise لخدمة صناعة الفيديوهات

أعلنت شركة سيليكون 21 الشركة المصرية المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق منتجها الجديد جهاز promise والذي يعرض لأول مره في العالم خلال مشاركتها فعاليات معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2020 في دورته الـ24.

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ووفق بيان يحتوي المنتج على ميزات عديده في مجال (Rich Media( وعمليات تعديل مقاطع الفيديو وعمليات المونتاج والانتاج الاعلامي بشكل عام والتي تحتاج دائما الي وسيط تخزين لعمليات التعديل علي هذه الفيديوهات تتميز بأداء ومساحتها الكبيرة.

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وتعد التكنولوجيا الجديده المستخدمة في هذا الجهاز )fileBoost( خرقا تكنولوجيا حيث انه يجمع بين تقنياتان للتخزين هما التخزين المباشر )DAS( عن طريق وصلات Thunderbolt 3 بسرعة 40Gbps والتخزين الشبكي NAS عن طريق وصلات الشبكة 10Gbps و الذي يقوم بعمليات تحويل الملفات من DAS -to-SAN و العكس عن من وجهة الاستخدام للجهاز نفسه بحيث يوفر الجهد والوقت المستغرق سابقا في عمليات التحويل والمشاركة.

وأيضا من اهم ما يميز هذا الجهاز انه يتيح نفس الملف ذات الحجم الكبير لأكثر من شخص وكل فرد يستطيع اداء مهامه منفصلا Collaboration فضلا عن ان هذا الجهاز يحافظ علي الاصول القديمة حيث يدعم توصيل أجهزة Pegasus ذات الإصدار القديم عبره و ترقيتها مميزاته العديدة.

يضاف إلى ذلك واجهة تشغيل غاية في البساطة والسهولة والتنوع في هذا الإصدار من حيث السعة التخزينية وإمكانات التوسع التي تتيح للعملاء الاختيار بين بدائل كثيرة تتناسب مع ميزانياتهم ورؤيتهم الحالية والمستقبلية.

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