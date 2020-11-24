كايرو أي سي تي.. بلو فيجين تستعرض أنظمة ذكاء اصطناعي للتعرف على لغة الجسد وتحليل الشخصيات

تنطلق فعاليات ملتقى الإبداع «Innovation arena» للعام الخامس على التوالي، خلال معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا، ، في الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر الجاري، والذي يقام بدعم FinTech Egypt وNilePreneurs.

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ويستحوذ الملتقى على اهتمام ومشاركة عدد من المبدعين الشباب أصحاب الابتكارات الخاصة.

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وقال محمود جميل، مهندس ذكاء اصطناعي بشركة “بلو فيجين”، إن الشركة تستعرض خلال ملتقي الإبداع أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي للتعرف على لغة الجسد وتحليل الشخصيات.

وأضاف جميل، أن تلك المعلومات تمد متخذي القرار في كافة القطاعات والمجالات بالبيانات والمعلومات، التي يحتاجونها لتحسين أداء إدارتهم للمنظومة مثل قطاعات التعليم والبنوك والمتاجر.

وأضاف أن الفكرة تعد توجّها عالميا لرصد كافة التغييرات، التي تطرأ على نتائج أعمال أي مؤسسة أو شركة من خلال تحليل لغة الجسد وتحويلها إلى بيانات شديدة الدقة.

وأشار إلى أن المعرض يعد تجمع لكافة أطراف الصناعة بدءًا من متخذي القرار وأصحاب الشركات والأعمال مرورًا بالزائرين وكذالك الأفكار الإبداعية الأخرى لنقل الخبرات.

ويشارك في الملتقى آلاف المبدعين ورواد الأعمال للاستفادة من الفعاليات الضخمة التي يضمها ملتقى الإبداع هذا العام، سواء على مستوى الجلسات النقاشية التي يشارك بها خبراء ريادة الأعمال والإبداع، أو على مستوى اللقاءات الفردية التي سيتم عقدها داخل الملتقى بحضور ممثلي الجهات المالية الداعمة للمشروعات الناشئة.

ومن المقرر ان يشهد ملتقى الإبداع انعقاد مجموعة من اللقاءات الفردية لمناقشة كيفية إتمام عمليات التوسع الاستثماري للشركات الناشئة، حيث تقوم كل من: Falak Startups وEFG EV Fintech وAUC Venture Lab وiHub، بجانب كبريات الشركات والمؤسسات العالمية والمحلية بشرح حلولها ومنتجاتها الداعمة لرواد الأعمال والتي تمكنهم من بدء مشروعاتهم الناشئة وتحويل أفكارهم إلى مشروعات قائمة بالفعل.

وتشهد الفعاليات استعراض العديد من قصص النجاح لشخصيات مصرية استطاعت الوصول لمستويات إقليمية وعالمية، بهدف إلقاء الضوء على نقاط القوة التي ركزوا عليها واستغلوها من أجل الوصول لتحقيق أهدافهم، بجانب قيامهم بتقديم نصائح ذهبية تساعد رواد الأعمال على شق طريق النجاح.

ومن المنتظر أن يشهد اليوم الأخير لفعاليات ملتقى الإبداع، تكريم «إيناكتس الأزهر» بعد نجاحها في الفوز بالمركز الأول عالميا في مجال ريادة الأعمال.

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