الأسهم الأوروبية تصعد بدعم تخفيف محتمل لقيود كورونا وتطورات اللقاح

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_ ربحت الأسهم الأوروبية اليوم إذ أضاف تخفيف محتمل لإجراءات الإغلاق في فرنسا إلى تحسن المعنويات على خلفية تطورات مشجعة تتعلق بلقاحات فيروس كورونا.
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وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 في المائة بحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش، مدعوما بمكاسب لأسهم السفر وقطاع النفط والغاز بعد أن بلغت أسعار الخام العالمية أعلى مستوياتها منذ مارس.
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وسجلت فرنسا أمس الاثنين أقل عدد يومي لحالات إصابة بكوفيد-19 منذ 28 سبتمبر، ويركز المستثمرون الآن على خطاب للرئيس إيمانويل ماكرون في وقت لاحق اليوم، والذي من المتوقع أن يعلن فيه عن تخفيف قواعد الإغلاق.
وصعد مؤشر البلاد كاك 40 في التعاملات المبكرة 0.9 في المائة.
وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.9 في المائة، إذ كشفت الشركة المشغلة للبورصة الألمانية عن أن مؤشر الأسهم القيادية سيرتفع إلى 40 شركة من 30 في الوقت الحالي بمعايير انضمام أكثر صرامة.
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