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_ قالت رشا عمر مساعد وزير قطاع الأعمال اليوم الثلاثاء، إن الوزارة أبرمت عقود تسوية مديونيات بنحو 33 مليار جنيه (2.11 مليار دولار) بين شركات قطاع الأعمال وبعض الجهات الحكومية خلال الفترة الماضية.
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وأضافت عمر لرويترز على هامش مؤتمر اقتصادي يعقد بالقاهرة “التسوية تمت عن طريق استبدال أصول غير مستغلة لدى الشركات مع المديونية المستحقة عليها لبعض الجهات مثل بنك الاستثمار القومي والتأمينات الاجتماعية ووزارة البترول ووزارة الكهرباء (SE:5110)”.
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وتبلغ عدد شركات قطاع الأعمال في مصر 119 شركة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تسوية مديونيات بقيمة 2.1 مليار دولار بين شركات قطاع الأعمال وجهات حكومية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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