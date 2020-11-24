يحيي أبو الفتوح: البنك الأهلي يسعى لزيادة محفظته الائتمانية 15-20% بنهاية 2021

_ قال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في البلاد، يوم الثلاثاء إن البنك يسعى لزيادة محفظته الائتمانية البالغة 900 مليار جنيه (57.7 مليار دولار) حاليا بين 15 و20 بالمئة بنهاية 2021.

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وأضاف أبو الفتوح لرويترز في تصريحات على هامش مؤتمر اقتصادي يعقد في القاهرة “المحفظة الائتمانية للبنك تبلغ نحو 900 مليار جنيه منها نحو 820 مليار جنيه تمويلات مباشرة والباقي اعتمادات وخطابات ضمان… نسعى لزيادتها 15-20 بالمئة نهاية عام 2021.

“لدينا مكاتب تمثيل في جنوب أفريقيا وإثيوبيا وفرع في السودان ونسعى لافتتاح فرع في السعودية، لكننا في انتظار موافقة الجهات المسؤولة هناك”.

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والبنك الأهلي أقدم بنك تجاري في مصر وله نشاط يتمثل في فروع أو مؤسسات تابعة أو مكاتب تمثيل في شتى أنحاء العالم مثل الصين والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسودان والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا وجنوب أفريقيا.

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