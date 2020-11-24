مشتريات العرب ترفع مكاسب البورصة إلى 0.64% بمنتصف التعاملات

رنا ممدوح _ واصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود في منتصف تعاملات اليوم، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين العرب.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.64%، ليتداول عند مستوى 10954 نقطة.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضاً بنسبة 0.19%، ليتداول عند مستوى 61.98 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.32%، و 1.38% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 908.188 مليون جنيه، على 169 شركة من خلال 27.205 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 94 شركة مقابل تراجع 38 في حين لم تتغير أسعار 37.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 15.835 مليون جنيه، منها 12.848 مليون جنيه للأفراد، و2.986 مليون جنيه للمؤسسات.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 7.613 مليون جنيه، منها 6.695 مليون جنيه للمؤسسات، و918.378 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 8.221 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 8.387 مليون جنيه، مقابل 165.833 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

وتصدر سهم العربية لمنتجات الآلبان – آراب ديري باندا- قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.97%، تلاه سهم اميرالد للاستثمار العقاري بنسبة 9.47%، ثم سهم جنوب الوادي للأسمنت بنسبة 7.39%.

في حين تصدر سهم المهندس للتأمين قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 7.80%، تلاه سهم العبور للاستثمار العقاري بنسبة 4.17%، ثم سهم الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بنسبة 3.06%.

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