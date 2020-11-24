الليرة التركية تتراجع 2% وتسجل 8.05 مقابل الدولار

_ تراجعت الليرة التركية بما يصل إلى اثنين بالمئة لأكثر من ثمانية ليرات مقابل الدولار اليوم، لتستمر خسائرها في الأسبوع الجاري مع استغلال المستثمرين صعود قوي مؤخرا لتكوين مراكز من العملات والذهب.

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وهبطت الليرة إلى 8.05 مقابل العملة الأمريكية مقارنة بمستوى الإغلاق أمس عند 7.8880.

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وقلصت خسائرها لتبلغ ثمانية ليرات مقابل الدولار بحلول الساعة 0935 بتوقيت جرينتش.

وكانت العملة سجلت مستوى قياسيا منخفضا عند نحو 8.58 الشهر الجاري قبل أن تتعافى.

والليرة حاليا منخفضة 26 بالمئة عن مستواها في نهاية 2019.

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