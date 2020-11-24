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_ تراجعت الليرة التركية بما يصل إلى اثنين بالمئة لأكثر من ثمانية ليرات مقابل الدولار اليوم، لتستمر خسائرها في الأسبوع الجاري مع استغلال المستثمرين صعود قوي مؤخرا لتكوين مراكز من العملات والذهب.
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وهبطت الليرة إلى 8.05 مقابل العملة الأمريكية مقارنة بمستوى الإغلاق أمس عند 7.8880.
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وقلصت خسائرها لتبلغ ثمانية ليرات مقابل الدولار بحلول الساعة 0935 بتوقيت جرينتش.
وكانت العملة سجلت مستوى قياسيا منخفضا عند نحو 8.58 الشهر الجاري قبل أن تتعافى.
والليرة حاليا منخفضة 26 بالمئة عن مستواها في نهاية 2019.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الليرة التركية تتراجع 2% وتسجل 8.05 مقابل الدولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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