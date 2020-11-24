بتكوين تبلغ 19 ألف دولار لأول مرة في 3 سنوات

وكالات _ بلغت بتكوين 19 ألف دولار الثلاثاء 24 نوفمبر للمرة الأولى في ثلاث سنوات تقريبا، وهي قريبة من بلوغ أعلى مستوياتها على الإطلاق عند ما يقل قليلا عن 20 ألف دولار.

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زادت أكثر العملات المشفرة رواجا في العالم حوالي 160% من هذا العام بدعم من طلب على الأصول مرتفعة المخاطر وسط إجراءات تحفيز مالي ونقدي غير مسبوقة وإقبال على الأصول التي تعتبر مقاومة للتضخم وتوقعات بأن العملات المشفرة ستحظى بقبول واسع النطاق.

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وربحت بتكوين أكثر من 37% في نوفمبر وحده.

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