تأجيل معرض أوتوتك المتخصص في الصناعات المغذية للسيارات لحين إشعار آخر

شاهندة إبراهيم – آرجأت شركة إنفورما ماركتس المنظمة للمعرض الدولي أوتوتك المتخصص في الصناعات المغذية وخدمات ما بعد البيع للسيارات لحين إشعار آخر.

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وأعلنت الشركة في بيان، عن بالغ أسفها لاضطرارها لاتخاذ هذا القرار الصعب وفقًا لوصفها، في إطار اتخاذ الإجراءات الاحتوائية لأزمة فيروس كورونا.

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ومن جانبه قال هاني خفاجي مدير عام شركة إنفورما إيجيبت، إن صناعة السيارات حول العالم لقد تأثرت بشكل بالغ بسبب جائحة كورونا، وخلال هذه الفترة الصعبة قمنا بالإستماع إلى عملائنا والمجتمعات التي نقوم بخدمتها، إذ نحن نتفهم أن الكثيرين يعانون من حالة عدم يقين غير مسبوقة فيما يتعلق بسلسلة التوريد والطلب على المنتجات.

وأضاف: أن الأعمال بهذا القطاع تعاني حاليًا من إضطرابات بسلسلة التوريد وتغيرات بالسلوك الشرائي للمستهلكين إلى جانب نقص السيولة المالية، الأمر الذي أثر على مبيعات العديد من العاملين بصناعة السيارات، وهو ما زاد من مصاعب مسألة الاشتراك بالمعارض التجارية للموردين والمشتريين بالوقت الحالي.

وعلى صعيد متصل، أكد على أن شركته تقوم بتنظيم المعارض على أعلى مستوى من الآمان واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة في سبيل مواجهة فيروس كورونا المستجد، إلا أن قيود حركة السفر التي لا تزال مفروضة على العديد من البلدان تحول دون كيانات الصناعة الهامة بالمعرض.

ولفت إلى أن شركته توصلت لهذا القرار بصعوبة بالغة، بعد تقديمها سجل حافل في خدمة مجال الصناعات المغذية وخدمات ما بعد البيع للسيارات لمدة أربعة أعوام، فمن الصعب في الوضع الصحي الراهن إقامة حدث يُلبي المعايير العالية التي تطمح إليها “إنفورما ماركتس”.

وتلتزم إنفورما ماركتس، الشركة المنظمة لمعرض أوتوتك، بخلق منصات لإلتقاء الصناعات والأسواق المتخصصة من أجل تحفيز التجارة والنمو والإبداع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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