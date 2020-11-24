الرقابة المالية توقف التعامل على غاز مصر بسبب بعض التحفظات على قوائمها المالية

رنا ممدوح _ خاطبت هيئة الرقابة المالية شركة غاز مصر بعد فحص القوائم المالية عن الفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر الماضي، لسرعة موافاتها بالرد على تلك التحفظات لما لها من آثار على نتائح أعمال الشركة.

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وأرجعت الهيئة في إفصاحها المرسل للبورصة اليوم، إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقرير مراقب الحسابات والذي تضمن بعض التحفظات التي تختص بالمطالبات الضريبية والقضائية المحتملة وعدم كفاية أرصدة المخصصات وكذلك عدم كفاية الاضمحلال لرصيد مدينون والأرصدة المدينة الأخرى وأيضاً التحفظات الجوهرية بشأن تصيب الشركة في أرباح الشركات الشقيقة والأرباح الرأسمالية المدرجة بالقوائم المالية.

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وأشارت الرقابة أن الشركة عليها مطالبات ضريبية تبلغ نحو 495.85 مليون جنيه في حين أن مخصص الضرائب المحتملة يبلغ 77.02 مليون جنيه، بالإضافة إلى وجود التزامات قضائية محتملة بقيمة 29.13 مليون جنيه، في حين أن المخصص لها يبلغ 5 مليون جنيه وبالتالي يقدر الفارق بإجمالي يبلغ نحو 442.96 مليون جنيه، مما قد يحمل السهم نحو 18.45 جنيه في ضوء هذه الالتزامات.

ونوهت الهيئة أن ذلك فضلاً عن إدارج مبلغ 226 مليون جنيه تقريبا نصيب غاز مصر في أرباح الشركات الشقيقة المستثمر فيها خلال عام 2019 ضمن أرباح العام والتي كان يتوجب إدراجها ضمن بند حقوق الملكية، وكذا الأرباح الرأسمالية البالغة 50.26 مليون جنيه والتي تم إدراجها بالقوائم المالية على الرغم من عدم تسليم قطعة الأرض للمشتري وسيطرة الشركة عليها حتى تاريخه وهو ما أثر على نتائج الأعمال خلال تلك الفترة وإظهار أرباح تبلغ 9.07 مليون بدلا من خسائر تقدر بمبلغ 266.91 مليون جنيه.

وقد تقرر إيقاف التعامل على الورقة المالية لحين قيام شركة غاز مصر بالرد على الاستفسارات وتوضيح كيفية معالجة تلك التحفظات وأثرها على نتائج الأعمال وتقديم خطتها بما ينعكس على القوائم المالية السنوية للشركة.

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