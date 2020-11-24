تحالف أمريكي إنجليزي مصري يضع دراسة جدوى لميناء سوهاج والمنطقة اللوجستية

فهد حسين _ وقعت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، مذكرة تفاهم مع تحالف أمريكي إنجليزي مصري لعمل دراسة جدوي مبدئية لميناء سوهاج الجاف والمنطقة اللوجستية.

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ووقع العقد من جانب الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة عمرو اسماعيل رئيس الهيئة ومن جانب التحالف مي الزمر قائد التحالف، على هامش معرض ومؤتمر النقل الذكي اليوم الثلاثاء.

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وكشف كامل الوزير، وزير النقل أن مدة الدراسة 9أشهر يقدم بعدها التحالف دراسة الجدوي المبدئية لإدارة وتنفيذ ميناء سوهاج الجاف، موضحا أنه من المخطط إقامة الميناء الجاف على مساحة45 فدان.

ويضم التحالف الثلاثي الذي يقوم بتنفيذ دراسة الجدوي كل من باسيفندر وهي شركة امريكية للاستثمارات البنكية وهي ممول المشروع، وشركة اكتف فريت نتورك وهي شركة مصرية مسؤولة عن التشغيل ومن الأعمال التي شاركت فيها حيث تضم اكبر عدد من وكلاء الشحن حول العالم بحوالي 300وكيل، حيث تقوم بتغطية 80 دولة حول العالم، وشركة هافي وايت وهي شركة إنجليزية وهي المسؤولة عن التدريب ومن الأعمال التي شاركت فيها ادارة موانيء ومطارات، امتلاك 132 وكالة طيران في العالم، تشغيل وادارة الموانيء الجوية.

وفي سياق آخر، وقعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اتفاقية مع شركة الستوم مصر لمشروعات النقل لوضع اساس لمعمل محاكي لأنظمة اشارت السكك الحديدية داخل معهد تدريب وردان (المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية).

ووقع الاتفاقية اشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية ومحمد خليل رئيس مجلس إدارة شركة ألستوم مصر لمشروعات النقل.

وعلق وزير النقل قائلا، إن الاتفاقية تأتي في اطار التعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات.

وأشار الى أن مبادرة التدريب من قبل شركة ألستوم ترتكز علي مشروع تدريب المدربين من العاملين بالسكة الحديد والتي تستهدف خلق جيل مؤهل من المدربين بما يمكنهم من نقل المعرفة الخاصة لأنظمة الاشارات لمتدربي السكك الحديدية والاستفادة من مركز تدريب وردان التابع للهيئة.

ولفت إلى أنه من المستهدف أن تسهم مبادرة التدريب في تطوير وتأهيل قدرات العنصر البشري بالسكة الحديد وزيادة كفاءة التشغيل.

على جانب آخر، وقعت شركة ترانس آي تي التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر اتفاقية شراكة مع شركة هواوي لتأهيل وتدريب فريق عمل شركة ترانس آي تي ونقل الخبرات للاستعانة بالشركة في المشروعات التي تقوم شركة هواوي بتنفيذها داخل مصر وخارج مصر.

ووقع الاتفاقية المهندس خالد عطية رئيس شركة ترانس اي تي ممثلا عن وزارة النقل مع تيد وانج الرئيس التنفيذي لهواوي مصر.

وأشار وزير النقل إلي أن شركة هواوي تطمح في تنفيذ عدد من المشروعات داخل وزارة النقل في مجالات التكنولوجيا والاتصالات بالشراكة مع شركة ترانس آي تي مثل مشروع إحلال وتجديد شبكة الميكروويف الخاصة بسكك حديد مصر ، مشروع تطوير شبكة المعلومات الخاصة بهيئة سكك حديد مصر ، المشاركة في مشروع ميكنة منظومة النقل العام.

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