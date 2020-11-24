هواوي تطلق حلولها الذكية والتقنيات الجديدة لخدمة المجالات الاستراتيجية بقطاع النقل

كشفت شركة هواوي تكنولوجيز، في منتدى TransMEA للنقل الذكي، الذي انعقد خلال فعاليات Cairo ICT 2020، عن العديد من المشروعات الاستثمارية الجديدة في مجال النقل والمواصلات اعتماداً على التكنولوجيا.

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ووفق بيان، تأتي هواوي تكنولوجيز في منتدى TransMEA للنقل الذكي في دورته الثالثة، لتواصل تقديم الحلول والتقنيات الجديدة بما يخدم العديد من الصناعات والمجالات الاستراتيجية المتعلقة بقطاع النقل. فإن هواوي تهدف إلى مساعدة العملاء على ضمان السلامة، وتحسين الكفاءة، واثراء تجربة الركاب من خلال التحول الرقمي.

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وخلال المنتدى، القى وزير النقل كلمته موضحاً الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لدعم وتطويرقطاع النقل، حيث حضر المنتدى لفيف من إدارات الشركات، والخبراء، والمتخصصين في قطاع النقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعلى رأسهم فنسنت صن، الرئيس التنفيذي لهواوي مصر حيث القى كلمه في افتتاحية المنتدى، وشارك منغ كينغبو، نائب رئيس مجموعة المؤسسات بشركة هواوي شمال أفريقيا، في لجنة السكك الحديدية خلال فاعليات المنتدى.

وفي هذا الإطار، أكد فنسنت صن، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، على أهمية التنمية التكنولوجية وضرورة التحول الرقمي في جميع مجالات الحياة اليومية. وعليه، لقد أدركت مصر ضرورة تطوير وتفعيل التحول الرقمي في كافة القطاعات، حيث تعمل الدولة جاهدة في تأسيس الأجيال الجديدة من المدن القادرة على استيعاب التقنيات الحديثة في المجال اللوجستي وخدمات النقل الذكي كونهما أحد اهم القطاعات الاستراتيجية.

وأضاف، أنه في الوقت الحاضر، وعلى الرغم من وجود وسائل مختلفة للنقل، إلا أن الطرق، والخطوط الجوية، والمطارات لا تزال تحمل بعض المعوقات لقطاع النقل، ومن هنا تأتي ضرورة استغلال الموارد الأخرى لتسهيل العمليات، خاصة وأن قطاع النقل يتيح إمكانية التنقل في العالم المادي؛ وقطاع الاتصالات يعمل على تفاعل البيانات في العالم الرقمي.

أضاف أن هواوي تؤمن أن النقل الذكي هو مفتاح التواصل لتسهيل وإزالة المعوقات. فبوجود دعم من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستخدام أحدث التقنيات في هذا المجال، سنستطيع تحسين سلامة السفر، وكفاءته، وتجربته”.

كما أكد فنسنت صن على ان عملية تأسيس البنية التحتية الذكية تنطوي على العديد من التقنيات الأساسية والحلول التكنولوجية، والتي تستطيع هواوي دعمها في كل خطوة بما تمتلكه من خبرة عملية وصناعية وقدرة إنتاجية هائلة.

وأضاف، “نحن كشركة هواوي نجمع 30 عاماً من الخبرة في التقنيات الرقمية الحديثة. حيث تمتلك هواوي سابقة أعمال ناجحة في تشييد المدن الذكية وتأسيس البنى التحتية، وتعمل على تعزيز حلولها بما تمتلكه من قدرات خاصة في العديد من المجالات كالحوسبة والاتصال.”

ووقعت شركة هواوي تكنولوجيز عدة بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم مع عدد من المؤسسات والشركات. فقد وقعت هواوي مذكرة التفاهم الأولى مع مجموعة مينهاردت العالمية العاملة في مجال التخطيط والاستشارات الهندسية وإدارة المشروعات – بهدف تطوير أعمال مراكز البيانات التي تمثل البنية التحتية للعالم الرقمي.

وتوه أن ذلك يسهم في توفير حلول الطاقة الذكية في السوق المصري لتحقيق تحول الطاقة الخضراء من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي. كما تُمثل هذه المذكرة علامة فارقة لكل من الشركتين الرائدتين، حيث سيتعاون الطرفان بموجبها في تطوير سوق مراكز البيانات، وتصميم الحلول والتقنيات التكنولوجية، التي تساهم في بناء المجتمعات الذكية، ويتطلع الطرفان لأن يكون هذا التعاون بادرة للعمل المشترك في مشروعات حلول الطاقة الذكية بمنطقة شمال إفريقيا.

وقامت شركة هواوي بعقد مذكرة تفاهم أخرى مع شركة وادى النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية لدعم مجال التحول الرقمي، فضلاً عن المساهمة في إعادة تأهيل الشباب لسوق العمل، وذلك إيماناً من الشركتين بأن السوق المصري الان في أمس الحاجة للتحول الرقمي على مستوى قطاعاته المختلفة. يأتي هذا التعاون المشترك ليكمل مسيرة من الشراكات السابقة التي عقدتها الشركتان سابقاً مع العديد من الوزارات في مجالات البنية التحتية، والاتصالات السحابية، بهدف خلق بنية تحتية متكاملة بجميع أنواع الاتصالات مثل: السلكية واللاسلكية لربط المؤسسة مع بعضها البعض.

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