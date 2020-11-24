أشرف القاضي: 27 ألف مشترك في الخدمات الرقمية بالمصرف المتحد

دوت الخليج – كشف المصرف المتحد، عن وصول أعداد المشتركين في الخدمات الرقمية المقدمة من البنك إلى 27 ألف مشترك.

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وقال أشرف القاضي، في بيان اليوم، إن استراتيجية المصرف المتحد تركز على ابتكار مجموعة من الحلول الرقمية والخدمات التكنولوجية التي تواكب معايير الجودة المصرفية العالمية، لافتا إلى أن الأولوية في الاختيار للحلول والتطبيقات التكنولوجية التي تصنعها العقول المصرية.

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وأضاف القاضي، أن تزايد حجم وعمليات التجارة الإلكترونية رفع الحاجة إلى تنويع المعاملات المصرفية لتتسم بالمرونة وسرعة الإنجاز.

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