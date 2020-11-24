رئيس الهيئة: الدخل الدولاري لقناة السويس يتراجع 5% بسبب تداعيات كورونا

فهد حسين _ تراجع الدخل الدولاري للهيئة العامة لقناة السويس بنسبة 5% منذ بداية العام، بحسب رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع، الذي عزا هذا التراجع إلى تداعيات أزمة كورونا على التجارة العالمية.

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وقال ربيع إن الهيئة تعاملت مع تلك التداعيات من جانبها بتقديم تخفيضات للسفن العابرة للمجرى الملاحي، بنسبة 17% للقادمين من غرب أوروبا وتخفيضات أخرى بنسبة 45% لسفن تم اجتذابها لأول مرة.

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جاء ذلك خلال جلسة نقاشية بمعرض ومؤتمر النقل الذكى Trans MEA2020 فى دورته الثالثة، بعنوان “الموانئ والمحطات الذكية المستدامة ومستقبل النقل” وبحضور كامل الوزير وزير النقل ووزير المالية الدكتور محمد معيط ورئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس المهندس يحيى ذكى.

وأضاف رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، ان المجرى الملاحي شهد مرور 1.2 مليار طن بضائع خلال العام الجاري.

وذكر رئيس الهيئة، ان سفن الصب الجاف بدأت فى العودة والسفن العملاقة أيضاً، كما تمكنت الهيئة من ميكنة نقاط المراقبة لتمنح خدمات إلكترونية للسفن العابرة.، إن القناة كانت تشهد مرور 42 سفينة قبل حفر قناة السويس الجديدة والمستهدف الوصول إلى 95 سفينة خلال الفترة المقبلة ولم يكن ليتحقق هذه المستهدف إلا بحفر القناة الجديدة لتقليل ساعات الانتظار وتسريع عمليات المرور.

وأشار ربيع كما إلى وصول الهيئة بعمليات التكريك إلى أعماق بلغت 66 قدم فى القناتين وقد مر خلالهما 19333 سفينة بزيادة ملحوظة عن العام الماضى رغم أزمة كورونا وقد جاء ذلك بفضل التحول الرقمى.

وأضاف: أطلقنا 4 خدمات جديدة منها الحجز الإلكترونى للسفن وخدمة التخفيضات وحجز الترسانات وغيرها من الخدمات التي تتم مباشرة من موقع الهيئة.

وأصدرت هيئة قناة السويس عمليات التحول الرقمى فى يناير الماضى ليكون هناك جاهزية للربط مع كافة الموانئ المصرية، وتم إنشاء قناة جانبية لميناء شرق بورسعيد حتى لا تضطر السفن للمرور من قناة السويس.

وأكد أن هناك تنسيق كامل مع وزارة النقل للعمل على تكريك مجرى نهر النيل، كما نجحت الهيئة فى تحويل 4 شركات تابعة إلى الربحية مجددا حيث البدء فى تقديم الخدمات للسفن الأجنبية داخل ترسانات قناة السويس.

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