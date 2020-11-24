إيرباص: صناعة الطيران لن تعود لمستويات ما قبل الجائحة حتى 2025

_ قال الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص اليوم إن صناعة الطيران قد لا تعود إلى مستويات ما قبل الأزمة حتى العام 2025. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وأبلغ جيوم فوري مؤتمرا لقطاع الطيران عبر الإنترنت أن أوروبا متأخرة في اعتماد نهاج موحد تجاه فتح الحدود وفحص المسافرين. اضغط لتحميل العدد التاسع والسبعون من نشرة دوت الخليج وحذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي في وقت سابق اليوم من أن شركات الطيران بصدد خسارة إجمالية قدرها 157 مليار دولار في العامين الحالي والقادم، مجريا خفضا جديدا على توقعاته للقطاع في ظل تأثر الأسواق الرئيسية بموجة ثانية من إصابات فيروس كورونا والإغلاقات الرامية إلى احتواء الجائحة وفقا لرويترز. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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