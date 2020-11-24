ألمانيا تعتزم توفير 130 نظام اختبار سريع للكشف عن كورونا في 2021

وكالات _ تعتزم الحكومة الألمانية تنظيم إجراء مزيد من اختبارات الكشف السريع عن فيروس كورونا المستجد، خلال عام 2021 .

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وقالت وزارة الصحة أن الهدف هو ضمان إجراء نحو 60 مليون اختبار سريع خلال الربع الأول من عام 2021، على أن يعقبها في الربع الثاني 40 مليونا، ثم 30 مليونا إضافية حتى نهاية العام.

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وأضافت الوزارة أنه من المقرر أن تكون الأولوية لإجراء الاختبارات في قطاع الصحة والرعاية الصحية.

وبعد إجراء ستة ملايين اختبار في أكتوبر الماضي و5ر12 مليون في وفمبر الجاري، من المقرر إجراء 5ر17 مليون اختبار سريع في ديسمبر، بحسب وزارة الصحة الألمانية.

يشار إلى أنه عند إجراء اختبارات المستضدات التشخيصية السريعة، يجب نقل العينات إلى المختبر لتحليلها. ولكنها لا تعد دقيقة تماما مثل مسحة “بي سي آر”. وبحسب معهد “روبرت كوخ” الألماني، يجب تأكيد أي نتيجة إيجابية لهذا الاختبار السريع من خلال إجراء “بي سي آر”.

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