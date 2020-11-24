مشتريات المصريين والعرب تصعد بالبورصة أكثر من 1% بتداولات تقارب ملياري جنيه

رنا ممدوح – ختمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين والعرب.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.03%، وأغلق عند مستوى 10997 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي- مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعاً بنسبة 0.69% وأغلق عند مستوى 62.53 جنيه.

وارتفع كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.19%، و 1.28% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 1.835.021 مليار جنيه على 183 شركة من خلال 54.256 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 93 شركة مقابل تراجع 55 في حين لم تتغير أسعار 35.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 27.182 مليون جنيه، منها 26.655 مليون جنيه للمؤسسات، و527.446 ألف جنيه للأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 15.525 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 44.151 مليون جنيه، مقابل 28.626 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 11.657 مليون جنيه، منها 11.426 مليون جنيه للمؤسسات، و230.613 ألف جنيه للمؤسسات.

واستحوذ المصريون على نسبة 83.42% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على8.03% والعرب على 8.54% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 18.44% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.55%.

وتصدر سهم بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10%، تلاه سهم العربية لمنتجات الآلبان ” آراب ديري – باندا” بنسبة 9.97%، ثم سهم اميرالد للاستثمار العقاري بنسبة 9.21%.

في حين تصدر سهم المهندس للتأمين قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.80%، تلاه سهم العبور للاستثمار العقاري بنسبة 5.48%، ثم سهم المنصورة للدواجن بنسبة 5.07%.

ويرى محمد إسماعيل، رئيس قسم التحليل الفني بشركة جذور لتداول الأوراق المالية، أن تدفق السيولة في الأسهم القيادية بجلسة اليوم دفعت المؤشر الرئيسي للارتداد لأعلى بعد أن لامس نقطة الدعم الرئيسية عند 10850 نقطة.

وتوقع إسماعيل أن يستهدف المؤشر الرئيسي على المدى القصير كسر مستوى 11120 نقطة لأعلى، وإن تحقق فمن المرجح أن يتغير اتجاه مسار البورصة القادم من عرضي إلى صاعد.

ومن جانبه، قال عبد الحميد إمام، محلل مالي بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، إن تحسن أداء البورصة بجلسة اليوم جاء نتيجة للقفزة التي حققتها الأسواق المالية، بعد اعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفوز المرشح جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن من ضمن محفزات الأداء الإيجابي بجلسة اليوم، هو عودة جزء من السيولة داخل الأسهم القيادية والشركات المكونة لمؤشر EGX30.

وتوقع أن تتخذ البورصة مسار صاعد حتى نهاية العام في حال استقرار الأوساط المحلية والعالمية من آي توترات مفاجئة.

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