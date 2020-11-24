تأكيدا لانفراد دوت الخليج.. زد تعلن رسميا استحواذها على نادي مصر

بكر بهجت – تأكيدا لانفراد دوت الخليج، أعلنت شركة زد للاستثمار الرياضي عن استحواذها رسميا على شركة مصر لكرة القدم، المالكة لنادى مصر، بدوري الدرجة الثانية وأطلقت الشركة الفريق الأول لنادي “زد إف سي”.

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وكانت نشرة دوت الخليج قد انفردت في عدد 23 سبتمبر الماضي بالكشف عن اقتراب شركة زد للاستثمار الرياضي من الاستحواذ على نادي إف سي مصر.

زد للاستثمار الرياضي تقترب من الاستحواذ على إف سي مصر

اضغط لتحميل العدد التاسع والسبعون من نشرة دوت الخليج

وقال أنسي ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضي، خلال المؤتمر الذي يعقد الآن، إن النشاط الرياضي، بات له دورا كبيرا في الساحة الاستثمارية خلال السنوات الماضية، والشركة وضعت خطة للاستفادة من النمو العالمي الكبير في ذلك.

وأضاف أن قيمة الاستثمارات العالمية في كرة القدم وصلت إلى نحو 750 مليار دولار، تستحوذ مصر منها على 2%، لافتا إلى أن الشركة ستعمل على رفع تلك النسبة خلال السنوات المقبلة.

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