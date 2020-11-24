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بكر بهجت – قال أحمد دياب، الرئيس التنفيذي لشركة زد للاستثمار الرياضي، إن الشركة بدأت فعليا في إجراءات خطتها الاستثمارية الخاصة بنادي زد إف سي من خلال تدشين فرع آخر للنادي في التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة.
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وأضاف دياب، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد الآن، أن فرع النادي بالتجمع الخامس سيكون بمساحة 45 فدانا وسيتم العمل على تنويع الأنشطة داخل النادي من خلال 10 رياضات مختلفة.
وتابع أنه تم إبرام صفقات جديدة للنادي بضم نحو 16 لاعبا، دون أن يفصح عن قيمة تلك الصفقات.
وقبل قليل أعلنت شركة زد للاستثمار الرياضي عن استحواذها رسميا على شركة مصر لكرة القدم، المالكة لنادى مصر، بدوري الدرجة الثانية وأطلقت الشركة الفريق الأول لنادي “زد إف سي”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زد تدشن فرعا جديدا للنادي الرياضي بالتجمع الخامس على مساحة 45 فدانا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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