سعر الدولار يرتفع بشكل طفيف أمام الجنيه في تعاملات اليوم

شاهندة إبراهيم – شهدت تعاملات سوق الصرف الأجنبي اليوم الثلاثاء، ارتفاعا طفيفا في سعر الدولار أمام الجنيه، بنحو قرشا واحدا، لدى مجموعة من البنوك، فيما استقر سعر العملة الأمريكية لدى عدد آخر من البنوك الكبرى.

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وارتفع متوسط سعر الدولار أمام الجنيه بمقدار 0.66 قرش، خلال تعاملات اليوم ليبلغ 15.5969 جنيه للشراء و15.6969 جنيه للبيع، مقابل 15.5903 جنيه للشراء و15.6903 جنيه للبيع، أمس الإثنين، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وعلى صعيد شاشة أسعار البنوك، استقر سعر الدولار في كل من: الأهلي المصري ومصر والتجاري الدولي والإسكندرية، عند ذات المستويات المسجلة أمس دون تغيير، عند مستوى 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.

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وثبت الدولار أيضًا في بنوك كريدي أجريكول والمصرف العربي الدولي وعوده مصر، مسجلًا 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.

فيما رفع البنك العربي الإفريقي الدولي سعر الدولار قرشا واحدااليوم، ليصل إلى 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع، بدلًا من 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع بالأمس.

وصعد الدولار قرشين في بنكي إتش إس بي سي وبلوم، ليرتفع إلى 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع، مقابل 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.

كما زاد الدولار قرشا واحدا في بنك الأهلي الكويتي، ليبلغ 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.

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