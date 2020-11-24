الإمارات تعيد فتح أبواب المساجد لأداء صلاة الجمعة بدءا من 4 ديسمبر

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سكاي نيوز عربية – أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، عن إعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة، ابتداء من 4 ديسمبر المقبل، وفق عدد من الشروط والإجراءات الاحترازية.
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وأعلنت حكومة الإمارات عن فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة بطاقة استيعابية لا تتجاوز 30%، وذلك ضمن الإحاطة الإعلامية الدورية للحكومة، التي جرت مساء الثلاثاء.
وكانت الإمارات قد أعلنت عن بدء الفتح التدريجي للمساجد ودور العبادة في يوليو الماضي، بعد أشهر من الإغلاق ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.
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وأعلن الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، عن السماح بالصلاة في الساحات الخارجية للمساجد، مع نقل الخطبة بمكبرات الصوت، ومراعاة المسافة الآمنة للتباعد بين المصلين وتنظيم الدخول والخروج للمسجد.
وقال الظاهري: “مدة الخطبة مع الصلاة لن تزيد عن 10 دقائق، وسيقوم العاملون في المساجد وفرق التطوع بتنظيم دخول وخروج المصلين”.
وأضاف: “على جميع المصلين ضرورة لبس الكمامة وإحضار سجادة خاصة للصلاة وعدم تركها في المسجد أو مشاركتها مع أحد، مع الاستمرار في رفع المصاحف وجميع الكتب”.
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