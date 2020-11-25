أرامكو السعودية تعلن عن الانتهاء من إصدار سندات دولية بقيمة طرح 8 مليارات دولار

_ أعلنت أرامكو السعودية عن اكتمال إصدار سندات دولية بقيمة طرح بلغت 8 مليارات دولار توزعت على 40 ألف سند وصك. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج هذا وبلغ عائد الصك/ السند 1.250% للسندات المستحقة خلال ثلاث سنوات و1.625% للسندات المستحقة خلال خمس سنوات. اضغط لتحميل العدد الثمانون من نشرة دوت الخليج وبلغ عائد الصك/ السند 2.250% للسندات المستحقة خلال عشر سنوات، و 3.250% للسندات المستحقة خلال ثلاثين سنة و3.500% للسندات المستحقة خلال خمسين سنة. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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