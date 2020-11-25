زد تستثمر 1.5 مليار جنيه لإقامة الفرع الرئيسي للنادي بالتجمع الخامس

بكر بهجت _ تخطط شركة زد للاستثمار الرياضي لاستثمار 1.5 مليار جنيه في ثاني فروع نادي «زد إف سي» والذي سيقام بالتجمع الخامس على مساحة 45 فدانًا وسيكون الفرع الرئيسي، بحسب أنسي ساويرس، رئيس مجلس إدارة النادي “زد اف سي”، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن الخطوات الأولى التي وضعتها شركة زد بعد الاستحواذ على النادي.

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وأضاف في رده على سؤال نشرة “دوت الخليج” الصادرة عن بوابة دوت الخليج جورنال، خلال المؤتمر الذي عقدته الشركة أمس، أن البدء في الإنشاءات الخاصة بفرع التجمع الخامس فور انتهاء الإجراءات الخاصة بها، على أن يتم إقامة التدريبات والمباريات الخاصة بالفريق الأول بالنادي وفرق الناشئين وكل الألعاب في الفرع الذي تمت إقامته بمدينة الشيخ زايد بمجمع زد الرياضي.

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وأعلنت أمس شركة زد للاستثمار الرياضي عن استحواذها رسميًّا على شركة مصر لكرة القدم، المالكة لنادي مصر، بدوري الدرجة الثانية، كما أطلقت الشركة الفريق الأول لنادي «زد إف سي».

وقال ساويرس، إن النشاط الرياضي، بات له دور كبير في الساحة الاستثمارية خلال السنوات الماضية، والشركة وضعت خطة للاستفادة من النمو العالمي الكبير في ذلك، مضيفًا أن قيمة الاستثمارات العالمية في كرة القدم وصلت إلى نحو 750 مليار دولار، تستحوذ مصر منها على 2%، وبما يعادل نحو 25% عربيًّا.

ولفت إلى أن الشركة ستعمل على رفع تلك النسبة خلال السنوات المقبلة، وأنه سيتم توجيه الاستثمارات لطرح فرص جديدة في المجال الرياضي لتحقيق الاستدامة وتغيير الساحة الرياضية.

وقال أحمد دياب رئيس مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضي، إن الشركة بدأت فعليًّا في إجراءات خطتها الاستثمارية الخاصة بنادي زد إف سي من خلال تدشين فرع آخر للنادي في التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة.

وأضاف أن فرع النادي بالتجمع الخامس سيكون بمساحة 45 فدانًا وسيتم العمل على تنويع الأنشطة داخل النادي من خلال 10 رياضات مختلفة، موضحًا أنه تم إبرام صفقات جديدة للنادي بضم نحو 16 لاعبًا، دون أن يفصح عن قيمة تلك الصفقات.

وأوضح أن خطوة الاستحواذ على شركة مصر لكرة القدم، خطوة أساسية لتحقيق أهدافنا ودعم رؤيتنا للأجيال القادمة من لاعبي كرة القدم، لذلك أجرى فريقنا على دراسة السوق للبحث عن أكثر فريق واعد ذي إمكانيات لائقة ليصبح قصة نجاح جديدة في عالم الرياضة.

ويضم مجلس إدارة نادي زد الرياضي الذي يرأسه أنسي ساويرس، كلًّا من حسن عبده، وهيثم عبد العظيم، وأحمد دياب، ومحمد فاخر، وعمرو محمود طاهر، وسيف زاهر، وحازم إمام، وأحمد حسام ميدو، وأحمد حسن، وعماد متعب، ومحمد زيدان.

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