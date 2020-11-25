مال وأعمال

أسعار النفط تواصل الصعود بدعم التفاؤل من لقاح كورونا رغم زيادة المخزونات

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_ ارتفعت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الأربعاء، إذ تجاهلت السوق تقريرا بالقطاع أظهر أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بأكثر من المتوقع، ليتواصل بذلك صعود دعمته آمال في أن يدعم لقاح لكوفيد-19 الطلب على النفط.

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وبحلول الساعة 0616 بتوقيت جرينتش، صعد خام برنت 38 سنتا، أو 0.8%، إلى 48.24 دولار للبرميل، وذلك بعد ارتفاع بنحو 4% في الجلسة السابقة.

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وزادت أسعار خام غرب تكساس الوسيط 27 سنتا، أو 0.6%، إلى 45.18 دولار، وذلك بعد أن ربح أكثر من 4% أمس الثلاثاء.

وكلا العقدين عند أعلى مستوياتهما منذ أوائل مارس، وصعدا بنحو 9% في آخر أربع جلسات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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