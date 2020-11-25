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_ ارتفعت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الأربعاء، إذ تجاهلت السوق تقريرا بالقطاع أظهر أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بأكثر من المتوقع، ليتواصل بذلك صعود دعمته آمال في أن يدعم لقاح لكوفيد-19 الطلب على النفط.
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وبحلول الساعة 0616 بتوقيت جرينتش، صعد خام برنت 38 سنتا، أو 0.8%، إلى 48.24 دولار للبرميل، وذلك بعد ارتفاع بنحو 4% في الجلسة السابقة.
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وزادت أسعار خام غرب تكساس الوسيط 27 سنتا، أو 0.6%، إلى 45.18 دولار، وذلك بعد أن ربح أكثر من 4% أمس الثلاثاء.
وكلا العقدين عند أعلى مستوياتهما منذ أوائل مارس، وصعدا بنحو 9% في آخر أربع جلسات.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار النفط تواصل الصعود بدعم التفاؤل من لقاح كورونا رغم زيادة المخزونات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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