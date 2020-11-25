أسعار النفط تواصل الصعود بدعم التفاؤل من لقاح كورونا رغم زيادة المخزونات

_ ارتفعت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الأربعاء، إذ تجاهلت السوق تقريرا بالقطاع أظهر أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بأكثر من المتوقع، ليتواصل بذلك صعود دعمته آمال في أن يدعم لقاح لكوفيد-19 الطلب على النفط.

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وبحلول الساعة 0616 بتوقيت جرينتش، صعد خام برنت 38 سنتا، أو 0.8%، إلى 48.24 دولار للبرميل، وذلك بعد ارتفاع بنحو 4% في الجلسة السابقة.

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وزادت أسعار خام غرب تكساس الوسيط 27 سنتا، أو 0.6%، إلى 45.18 دولار، وذلك بعد أن ربح أكثر من 4% أمس الثلاثاء.

وكلا العقدين عند أعلى مستوياتهما منذ أوائل مارس، وصعدا بنحو 9% في آخر أربع جلسات.

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