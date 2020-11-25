بايونيرز القابضة: العمومية وافقت على السير في إجراءات التقسيم إلى ثلاث شركات

رنا ممدوح _ وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية المنعقدة بتاريخ الأمس، على السير في إجراءات تقسيم الشركة إلى ثلاث شركات – شركة تختص بقطاع الخدمات المالية – القاسمة- وشركة تختص بالقطاع العقاري والمقاولات – منقسمة- وشركة تختص بالقطاع الصناعي منقسمة.

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كما وافقت العمومية وفقاً لإفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، على إعتماد نظام الإثابة والتحفيز المعدل وفقاً للتعديلات التي أدخلتها الهيئة العامة للرقابة المالية على بعض مواد مشروع نظام الإثابة والتحفيز.

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كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض مجلس الإدارة في إستيفاء الشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق النظام.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض مجلس الإدارة في تحديد تاريخ وإعداد واعتماد المركز المالي المتخذ أساسا لعملية التقسيم بما سيترأى له.

وقررت تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في التعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فيما يخص إجراءات التقسيم.

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