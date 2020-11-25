الشرقية للدخان تقرر شراء 20.5 مليون سهم خزينة خلال 3 أشهر

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة الشرقية للدخان – ايسترن كومباني-، في جلسته المنعقدة أمس على شراء أسهم خزينة بحد أقصى عدد 20.476 مليون سهم والتي تمثل نسبة 0.91% من إجمالي أسهم الشركة.

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وأفادت الشرقية للدخان في بيان للبورصة اليوم، أن عملية الشراء ستتم من خلال السوق المفتوح وعلى أن يتم التنفيذ اعتبارا من جلسة اليوم وحتى 24 فبراير القادم لحين تنفيذ كامل الكمية، وذلك بذات سعر الورقة المالية خلال جلسات التداول في مدة التنفيذ.

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يأتي هذا في ضوء التعديل الصادر بالمادة 51 مكرر من قواعد القيد والصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 27 لسنة 2020 في 29 فبراير الماضي، والذي يعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وكذلك البيان المنشور على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية بتاريخ 1 مارس 2020 بشأن الإجراءات الاستثنائية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والراغبة في شراء أسهم خزينة.

وبحسب البيان فشركة السمسرة المنفذة هى هيرميس، وسيتم تمويل عملية الشراء من الموارد الذاتية للشركة.

وفي مطلع مارس الماضي وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة والواردة بالمادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الأخطار المسبق والتي كانت مقرره بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.

كما أصدرت الرقابة إجراءات استثنائية بصفة مؤقته تسمح للشركات المشار اليها بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شرائها للنسبة المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة.

وفي ضوء تلك الإجراءات يتعهد المساهمين الرئيسيين بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع وإذا ترتب على شراء الشركة لأسهم الخزينة تجاوز حقوق التصويت لأي منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري يقدم تعهد بامتناعه عن التصويت بتلك النسبة في الجمعية العامة للشركة لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة وفقاً لحكم المادة 51 من قواعد القيد، وفي جميع الأحوال يلتزم بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.

وستعلن الرقابة المالية عن موعد انتهاء العمل بتلك الإجراءات الاستثنائية، كما يحق لها إيقاف تلك الإجراءات لأيا من الشركات بما يضمن صحة وسلامة التعاملات على الورقة المالية.

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