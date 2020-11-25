الأسهم اليابانية تغلق مرتفعة مقتدية بمستويات قياسية لمؤشر داو جونز

_ أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة يوم الأربعاء، مقتفية أثر مكاسب وول ستريت حيث صعد مؤشر داو جونز لمستوى قياسي ليل الثلاثاء مع تحسن معنويات المستثمرين بفضل التفاؤل إزاء لقاح فيروس كورونا وتبدد الضبابية حيال الانتخابات الأمريكية.

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وزاد المؤشر نيكي القياسي 0.5 بالمئة مسجلا 26296.86 نقطة عند الإغلاق. وكان المؤشر أغلق على أعلى مستوى في 29 عاما ونصف العام يوم الثلاثاء.

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وأضاف المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة ليسجل 1767.67 نقطة، ليواصل سلسلة ارتفاعات طفيفة بعدما لامس أعلى مستوى في عامين في الجلسة السابقة.

اخترق المؤشر داو جونز الصناعي الأمريكي مستوى الثلاثين ألف نقطة للمرة الأولى وصعد ستاندرد آند بورز 500 لمستويات قياسية، إذ صار المستثمرون يتوقعون تعافيا اقتصاديا سريعا بفضل التقدم صوب لقاح لفيروس كورونا وإعطاء الضوء الأخضر لانتقال الرئيس المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض.

وقال تاكاشي هيروكي من مونيكس سيكيورتيز “السوق ترتفع بشكل عام اليوم، وثمة إقبال على الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية”.

واستفادت أسهم الشركات المرتبطة بأشباه الموصلات من الأداء القوي لنظرائها في الولايات المتحدة، إذ صعد سهم شين-إتسو كيميكال 3.39 بالمئة، فيما عكس سهما أدفانتست وطوكيو إلكترون الاتجاه ليغلقا على انخفاض طفيف. وقفز سهم نيسان موتورز سبعة ىالمئة.

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