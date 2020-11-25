أسعار الذهب تتراجع مع بدء انتقال السلطة لبايدن وآمال اللقاح تضعف جاذبيته

_ تراجعت أسعار الذهب الأربعاء 25 نوفمبر مع بدء عملية انتقال جو بايدن إلى البيت الأبيض رسميا وتفاؤل إزاء لقاحات لفيروس كورونا، مما يقلص جاذبية الذهب كملاذ آمن. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وتراجع الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1805 دولارات للأونصة بحلول الساعة 06:48 بتوقيت جرينتش. اضغط لتحميل العدد الثمانون من نشرة دوت الخليج وأمس الثلاثاء، هبطت أسعار المعدن لأقل مستوى منذ 17 يوليو تموز عند 1800.01 دولار. وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1802.80 دولار. وصعدت الأسهم العالمية لمستويات قياسية بعدما أعطي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضوء الاخضر لبدء انتقال السلطة لبايدن وتسارع سباق إنتاج لقاح لكوفيد-19. وتقلص أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة لحيازة الذهب الذي لا يحمل عائدا. وارتفعت أسعار الذهب أكثر من 18% هذا العام بفضل وضعه كأداة تحوط في مواجهة التضخم الذي حفزه إطلاق برامج تحفيز مالي ضخمة عالميا. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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