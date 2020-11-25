البورصة تصعد 0.7% في مستهل التعاملات بدعم من مشتريات العرب

رنا ممدوح _ افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين العرب.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.7%، ليتداول عند مستوى 11074 نقطة.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعاً بنسبة 0.75%، ليتداول عند مستوى 63 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.11%، و 0.29% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 108.212 مليون جنيه على 110 شركة من خلال 3 ألاف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 36 شركة مقابل تراجع 21 في حين لم تتغير أسعار 53.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 5.884 مليون جنيه، منها 3.784 مليون جنيه للأفراد، و2.1 مليون جنيه للمؤسسات.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 3.494 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 4.029 مليون جنيه، مقابل 535.074 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المؤسسات الأجنبية صافي بيع بقيمة 2.390 مليون جنيه وسط نشاط لنشاط الأفراد.

وتصدر سهم حديد عز قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 3.42%، تلاه سهم ارابيا انفستمنتس هولدنج بنسبة 3.38%، ثم سهم مجموعة بورتو القابضة بنسبة 3.33%.

في حين تصدر سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.99%، تلاه سهم الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بنسبة 2.90%، ثم سهم الإسماعيلية مصر للدواجن بنسبة 2.67%.

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