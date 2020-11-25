شركة صينية تطلب الإذن لبدء توزيع لقاح كورونا

بلومبرج _ تقدمت شركة صينية رائدة في مجال تطوير اللقاحات بطلب للحصول على إذن لتوزيع لقاح كورونا، في محاولة للحصول على قفزة على المنافسين الغربيين مع دخول السباق للحصول على لقاح فعال ضد الفيروس المرحلة النهائية.

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وقدمت شركة China National Biotec Group Co. طلباً إلى المنظمين الصينيين، حسبما ذكرت وكالة أنباء شينخوا المالية الحكومية يوم الأربعاء نقلاً عن شي شنغي نائب المدير العام للشركة الأم سينوفارم. من المحتمل أن يتضمن التطبيق بيانات مؤقتة من المرحلة الثالثة من الاختبارات البشرية للشركة التي أجريت في الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية.

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وارتفعت الأسهم المتعلقة بمجموعة سينوفارم ، بما في ذلك وحدتها في هونغ كونغ ، يوم الأربعاء بعد الأخبار.

وقالت متحدثة باسم CNBG إنها ليس لديها مزيد من المعلومات عندما اتصلت بها بلومبرج. لم يتم الرد على المكالمات الموجهة إلى مجموعة سينوفارم.

مع التطبيق ، من المحتمل أن تصبح CNBG أول مطور خارج روسيا يرى لقاحاتها متاحة للاستخدام العام، مما يؤكد عزم الصين على أن تكون لاعباً رئيسياً في توفير التطعيمات للبلدان في جميع أنحاء العالم.

وتعد شركات الأدوية الغربية مثل Pfizer Inc. و AstraZeneca Plc في مرحلة السعي للحصول على إذن للاستخدام الطارئ للقاحاتها ، وهو وضع منحته الصين لمطوريها منذ أشهر.

ولكن على عكس المرشحين الغربيين الأوائل ، لم تنشر CNBG بعد أي بيانات عامة حول فعالية اللقاح في تجارب المرحلة الثالثة، مما يجعل من الصعب مقارنة اللقاحات بالآخرين، أو تقدير مدى السرعة التي يحتمل أن تحصل على الموافقة.

ستقوم الجهة التنظيمية الآن بمراجعة البيانات من تجارب المرحلتين الأولى والثانية من CNBG ، بالإضافة إلى البيانات المؤقتة من تجارب المرحلة الثالثة ، والتي قال رئيس مجلس الإدارة يانغ شياو مينغ الأسبوع الماضي إن الشركة بدأت للتو في إلغاء التعمية. ولم ترد الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية ، الجهة المنظمة للأدوية في الصين ، على الفور على طلبات التعليق.

واكتسب سباق اللقاحات أهمية حيوية حيث تتطلع البلدان إلى إعادة فتح اقتصاداتها بشكل أكثر تحديدًا واستئصال جائحة أصاب أكثر من 59 مليون شخص. يُنظر إلى التطعيمات على أنها أفضل أمل حيث تجبر موجة جديدة من العدوى الدول على إعادة فرض الإغلاق والقيود الأخرى.

كانت CNBG في أبريل من بين الشركات الأولى في العالم التي دفعت بالطلقات التجريبية إلى المرحلة النهائية الحاسمة من الاختبار البشري. طورت المعاهد البحثية للشركة لقطتين باستخدام نسخة معطلة من الفيروس لتحفيز الاستجابة المناعية، وهو نهج يتبناه على نطاق واسع من قبل العديد من اللقاحات الحالية المستخدمة في جميع أنحاء العالم.

وتتمتع هذه اللقاحات بميزة التخزين والتوزيع الأسهل لأنها لا تحتاج إلى التجميد – على عكس لقاحات mRNA التجريبية التي طورتها شركة Pfizer و Moderna Inc. ، يمكن تخزين لقطات CNBG في درجات حرارة الثلاجة العادية ، مما يتيح الوصول إلى المناطق الريفية و البلدان النامية أكثر احتمالا.

أبرمت CNBG اتفاقيات توريد لقاحات مع العديد من البلدان النامية بما في ذلك ماليزيا والبرازيل وباكستان والإمارات العربية المتحدة ، وفقًا للتقارير العامة التي جمعتها بلومبرج. قام المطورون الغربيون البارزون مثل AstraZeneca و Pfizer بتوقيع اتفاقيات مع عدد أكبر من البلدان.

وعلى الرغم من حقيقة أن اللقاحات لم تحصل بعد على الموافقة التنظيمية للاستخدام على نطاق واسع ، فقد تم بالفعل إعطاء الجرعات لمئات الآلاف من الأشخاص في الصين بموجب برنامج الاستخدام الطارئ. وقد أثار ذلك قلق العلماء من المخاطر المحتملة في استخدام الطلقات التي لم يتم بعد دراسة سلامتها بدقة.

وقالت CNBG أن تجارب المرحلة الثالثة – التي شملت أكثر من 50000 شخص في بلدان من الأرجنتين إلى مصر – تسير بسلاسة ، ولم تتلق أي تقارير عن أحداث سلبية خطيرة.

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